Стоимость разминирования одного квадратного метра земли колеблется от 3 до 5 долларов, что непропорционально высокой стоимостью по сравнению с ценой земли в Украине. Поэтому фермеры не могут покрыть эти расходы самостоятельно, поэтому международная поддержка критически важна. Об этом сообщил директор по связям с органами власти "Нибулона" Михаил Ризак.

"Война, которая продолжается в Украине, создает беспрецедентные вызовы для гуманитарного разминирования. По оценкам, треть территории Украины – 156 тыс. кв. км – потенциально загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны. Причем проблема разминирования выходит за рамки сугубо технических или практических вопросов – обследование и разминирование, повторное обследование и расчистка в регионах вблизи линии фронта", — сообщил Ризак.

Он отметил, что административные и финансовые проблемы стали критическими. Поэтому для их решения необходимо привлечь и обеспечить эффективное сотрудничество государства, операторов разминирования и международных партнеров.

"В финансовом плане международная поддержка очень важна: фермеры не могут позволить себе разминировать свою землю, стоимость которой оценивается в 3-5 долларов за 1 кв. м. Это непропорционально стоимости земли в Украине", — добавил он.

Напомним, ранее Минэкономики сообщало, что убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют 11,2 миллиарда долларов ежегодно. Это эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Наибольшие потери из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.

Разминирование в Украине

Напомним, с начала года саперы обследовали, очистили от мин и передали аграриям более 200 тысяч гектаров плодородных земель. Только в августе сельхозпроизводители получили более 20 тысяч гектаров очищенных участков.

Высокие темпы разминирования в Херсонской области – 146 тысяч гектаров. Это около 60% от запланированного в этом регионе на текущий год. В Харьковской области за первое полугодие разминировали 11,3 тысяч гектар, а в Николаевской – 8,3 тысячи.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Также, что 23 августа Кабмин увеличил размер доли компенсации для агропроизводителей, планирующих разминировать земли сельскохозяйственного назначения, с 80% до 100%. Ранее компания "Нибулон" заявляла, что аграрии не могут оплатить даже 20% стоимости разминирования (при госкомпенсации в 80%), потому что у них нет денег.

Также теперь в программе могут участвовать те фермеры, у которых есть налоговый долг по уплате за землю или долг по уплате единого налога, если они являются плательщиками единого налога четвертой группы.

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