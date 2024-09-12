Авансовая уплата налога на прибыль АЗС принесет бюджету 350 млн грн в месяц.

Об этом сообщил директор "Консалтинговой Группы А95" Сергей Куюн во время конференции "Как детенизировать розничную торговлю и минимизировать контрабанду в Украине?", пишет Finclub.

"Сейчас есть инициатива ввести авансовый налог на прибыль. Он будет фактически как "абонемент", потому что налоговая не будет разбираться, сколько ты заработал, а будут платить эту "несгораемую сумму". Мы оцениваем в 350 млн грн в месяц. И конкурентную ситуацию это тоже выровняет", - заявил Сергей Куюн.

Сейчас наибольшую долю налогов платят сети "ОККО" и WOG.

"Половину всех налогов, среди десяти крупнейших сетей, платит ОККО, имея 20% по количеству заправочных станций. То есть 20% станций платят 50% всех налогов. Дисбаланс, который указывает на то, что кто-то просто не платит", - пояснил эксперт.

Если брать только налог на прибыль, то доля ОККО возрастает до 80% из топ-10 крупнейших сетей.

"Около трети крупных сетей официально платят всем работникам минимальную заработную плату. Но так не может быть - в одних сетях платят рыночную зарплату в 25 тыс грн, а в других - 8 тыс. грн", - отметил специалист Экономической экспертной платформы Мирослав Лаба.

В целом эксперты говорят о постепенном улучшении ситуации.

"Если мы несколько лет назад говорили о полутора тысячах нелегальных заправок, то сейчас ситуация значительно улучшилась. Видим где-то 300-400 объектов, которые нарушают фискальное законодательство", - отметил президент Нефтегазовой ассоциации Украины Ярослав Старовойтенко.

Почти решена и проблема нелегальных мини-НПЗ. "В начале 2023 года мы говорили, что имеем информацию о 22 объектах, которые имеют оборудование для изготовления нефтепродуктов, это обычно нефтебазы, переделанные под миниМПЗ. Со временем количество их значительно уменьшилось", - заверил Ярослав Старовойтенко.

Напомним:

Благодаря налаживанию поставок профицит топлива на украинском рынке составляет не менее 15%.





Источник