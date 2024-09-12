В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники и проекты соглашения

Детали: Издание 15 июня опубликовало в полном объеме проекты мирного договора от 17 марта и 15 апреля 2022 года, в которых изложены конкурирующие предложения и пункты согласия обеих сторон, а также "коммюнике" на переговорах в Стамбуле 29 марта, в котором подытожено предложенное соглашение.

Документы были предоставлены изданию украинскими, российскими и европейскими источниками и подтверждены как аутентичные участниками переговоров и другими близкими к ним людьми. Некоторые аспекты этих документов уже были обнародованы, но большая часть материала ранее не разглашалась, говорится в материале.

Кроме изучения документов, The Times провела несколько месяцев, интервьюируя более десятка украинских, российских и западных действующих и бывших должностных лиц и других лиц, приближенных к переговорам, среди них – трое членов украинской переговорной команды.

Как пишет издание, изучение документов показывает, что стороны конфликтовали по таким вопросам, как уровень вооружений, условия потенциального членства Украины в Европейском Союзе, а также украинские законы о языке и культуре, которые Россия хотела отменить. Украинская сторона на переговорах согласилась отказаться от членства в НАТО и смириться с российской оккупацией части своей территории, но отказалась признать российский суверенитет над ними. Россия также требовала от Украины сделать русский язык официальным.

"Россия, ошеломленная ожесточенным сопротивлением Украины, казалось, была открыта к такому соглашению, но в конце концов не согласилась на его важнейший компонент: договоренность, которая обязывала другие страны встать на защиту Украины, если она снова подвергнется нападению", - пишет издание.

NYT ознакомился с англоязычной версией проекта договора от 17 марта, которую Украина предоставила западным правительствам. Так, в то время Украина стремилась получить согласие России на международные "гарантии безопасности", по которым другие страны – в том числе союзники Украины, которые также подпишут соглашение, – станут на ее защиту, если она снова подвергнется нападению. Она хотела, чтобы договор распространялся на "международно признанные границы Украины", даже когда российские войска все еще пытались захватить Киев.

Украина хотела, чтобы ее союзники были обязаны по договору вмешаться, если на нее снова нападут, например, путем "... закрытия воздушного пространства над Украиной, предоставления необходимого оружия, использования вооруженных сил с целью восстановления и дальнейшего поддержания безопасности Украины как постоянно нейтрального государства".

Российская команда хотела, чтобы Украина и все другие подписанты договора отменили санкции против Москвы, которые они применяли с 2014 года, и публично призвали другие страны сделать то же самое. Украина должна была отдать весь восточный Донбасс и признать Крым частью России. Список из семи пунктов был направлен против национальной идентичности Украины, включая запрет называть улицы именами борцов за независимость Украины.

Проект содержал ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна могла бы иметь в своем арсенале.

Американские чиновники были обеспокоены условиями возможного договора. На встречах с украинскими коллегами высокопоставленный чиновник вспоминал: "Мы тихо говорили: "Вы же понимаете, что это одностороннее разоружение, не так ли?"

По словам европейского дипломата, лидеры Польши опасались, что Германия или Франция могут попытаться убедить украинцев принять условия России, и хотели этого не допустить.

Поэтому на встрече с лидерами НАТО в Брюсселе 24 марта президент Польши Анджей Дуда поднял текст проекта соглашения от 17 марта, рассказал дипломат, который присутствовал на встрече. "Кто из вас его подпишет?" - спросил Дуда своих коллег. Ни один из лидеров НАТО не откликнулся.

29 марта представители России и Украины встретились в стамбульском дворце на Босфоре. Тогда россияне, похоже, одобрили украинскую модель нейтралитета и гарантий безопасности и меньше подчеркивали свои территориальные требования, говорится в статье.

Украина подытожила предложенное соглашение в двухстраничном документе, который она назвала Стамбульским коммюнике, но так и не опубликовала. Статус Крыма должен был быть определен в течение 10-15 лет, при этом Украина обещала не пытаться вернуть полуостров силой; Зеленский и Путин должны были встретиться лично, чтобы завершить мирный договор и договориться о том, какую часть украинской территории Россия будет продолжать оккупировать.

В коммюнике, предоставленном The Times украинским участником переговоров, описывался механизм военного вмешательства других стран в случае повторного нападения на Украину – концепция, которую украинцы назвали статьей 5, ссылаясь на соглашение о взаимной обороне, содержащееся в статье 5 Договора о членстве в НАТО.

По мнению украинцев, обязательные гарантии безопасности были основой потенциального мирного соглашения, которое могли бы подписать многие страны: "Возможные страны-гаранты: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль".

"Государства-гаранты и Украина соглашаются, что в случае агрессии, любого вооруженного нападения на Украину или любой военной операции против Украины, каждое из государств-гарантов, после срочных и немедленных консультаций между ними ... окажет ... помощь Украине, как постоянно нейтральному государству, подвергшемуся нападению ...", – говорилось в коммюнике.

Но российские официальные лица публично посылали смешанные сигналы о том, действительно ли Кремль готов подписать соглашение. По словам участников переговоров, россияне и украинцы вернулись к многочасовым переговорам по видеосвязи, обмениваясь проектами договоров через WhatsApp.

10 апреля ведущий переговорщик от Украины Давид Арахамия в своем сообщении в WhatsApp украинской команде написал, что говорил с российским миллиардером Романом Абрамовичем, который играл закулисную роль в переговорах. Тот, по словам Арахамии, "говорил со своим боссом", то есть Владимиром Путиным, который призвал участников переговоров сконцентрироваться на ключевых вопросах и работать над ними быстро. Участник группы WhatsApp показал это и другие сообщения журналистам The Times.

Один из украинских участников переговоров сказал, что считает переговоры блефом со стороны Путина, но двое других назвали их серьезными.

15 апреля российские участники переговоров прислали на стол своего президента 17-страничный проект договора.

Как и в предыдущей версии, проект от 15 апреля содержит текст, выделенный красным цветом, что подчеркивает спорные вопросы. Но такие пометки почти полностью отсутствуют на первых страницах договора, где появились пункты, по которым было достигнуто согласие.

Итак, в варианте от 15 апреля участники переговоров согласились, что Украина объявит себя постоянно нейтральным государством, хотя ей будет разрешено присоединиться к Европейскому Союзу.

Значительная часть договора "не будет распространяться" на Крым и другую часть территории Украины, которая будет определена позже – это означает, что Киев смирится с российской оккупацией части своей территории, не признавая российского суверенитета над ней.

Но оставались существенные разногласия. Россия хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 25 милями (40 км), в то время как Украина хотела 174 милями (280 км) – достаточно для поражения целей по всему Крыму. Россия все еще хотела, чтобы Украина отменила законы, связанные с языком и национальной идентичностью, а также отвела украинские войска в рамках прекращения огня.

В российском предложении о прекращении огня отмечалось, что Украина должна вывести свои войска на собственной территории "в места постоянной дислокации или в места, согласованные с Российской Федерацией".

Однако, как пишет издание, самая большая проблема возникла в статье 5. В ней говорилось о том, что в случае очередного вооруженного нападения на Украину "государства-гаранты", которые подпишут договор – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – встанут на ее защиту.

Дословно: "К большому ужасу украинцев, произошло существенное отклонение от того, что, по словам украинских переговорщиков, обсуждалось в Стамбуле. Россия добавила пункт о том, что все государства-гаранты, включая Россию, должны одобрить ответ в случае нападения на Украину. По сути, Москва могла снова вторгнуться в Украину, а затем наложить вето на любую военную интервенцию от имени Украины – на первый взгляд абсурдное условие, которое Киев быстро определил как разрывающее соглашение…

После этого изменения, по словам одного из членов украинской переговорной группы, "мы не были заинтересованы в продолжении переговоров".

Больше деталей: Издание также сообщает, что недавно президент Владимир Зеленский на встрече с европейским коллегой пообещал продолжать борьбу, по словам европейского дипломата, который присутствовал на встрече.

"Если мы не достигнем прогресса в этом году, мы попробуем снова в следующем году. И если мы не достигнем прогресса в следующем году, мы попробуем еще раз в следующем году, и еще через год", – пересказывает NYT слова Зеленского.

Что предшествовало: В апреле этого года немецкое издание Die Welt описало проект соглашения между Украиной и РФ от 15 апреля 2022 года на 17 страницах, однако динамика и детали переговоров не были известны.





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