Кабинет Министров Украины внес изменения в перечень вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и порядке изъятия вложений, запрещенных к пересылке. Основные изменения касаются пищевых продуктов. Об этом говорится в постановлении правительства от 10 сентября 2024 г. № 1045.

Согласно новым правилам, во внутренних почтовых отправлениях запрещено пересылать пищевые продукты, если на плановую дату доставки истекает их срок годности. Ранее пересылка ограничивалась только продуктами со сроком годности до 10 дней.

Кроме того, правительство уточнило другие запреты. В частности, не разрешено пересылать национальную валюту (кроме нумизматических и инвестиционных монет), иностранную валюту, алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, не подлежащие маркировке акцизными марками, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизных марок.

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