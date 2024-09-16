Другий день XXV Загальнонаціонального мовного форуму: Відкриття для себе «Немо»

Другий день XXV Загальнонаціонального мовного форуму «Українська мова – мова єднання!» розпочався з насиченої програми, що включала не тільки дискусії та обговорення, а й неперевершену культурну подію. Лауреати конкурсу, які приїхали до Одеси з різних куточків України, мали можливість відвідати одне з найвизначніших місць міста – дельфінарій «Немо».

Дельфінарій «Немо» розташований на Ланжероні, де також знаходяться готель, ресторани, пляжний комплекс, океанаріум і центр дельфінотерапії. Це місце є улюбленим серед одеситів і туристів завдяки своїм унікальним програмам та можливості побачити улюблених морських тварин – дельфінів афалін.

Відвідувачі дельфінарію стали свідками захоплюючої програми, що перенесла їх у світ міжпланетних подорожей. Вражаючі номери включали виступи морських котиків і левиць, а також дивовижні акробатичні вправи дельфінів афалін. Програма розпочалася з яскравого виступу морських котиків, які своїм дотепним і грайливим поведінкою завоювали серця глядачів. Ці чудові створіння, названі так за схожість їхніх вусів із котячими, на жаль, часто стають жертвами браконьєрів через своє цінне хутро. Втім, у дельфінарії «Немо» вони демонструють свою чарівність та артистичні здібності, даруючи радість публіці. Наступним номером була морська левиця, яка продемонструвала вражаючі трюки з м’ячом і виконала справжнє дефіле. Її граціозність і вправність не залишили байдужими нікого з присутніх. Однак справжнім хітом вечора стали дельфіни афаліни. Ці розумні і кмітливі морські ссавці виконали вражаючі акробатичні вправи: стрибки через кільце, гру з м’ячом і складні трюки разом із своїми тренерами. Дельфіни афаліни, довжина тіла яких може досягати 3 метрів, є одними з найрозумніших тварин океану. Вони мають великий спектр емоцій, від радості до смутку, і здатні швидко адаптуватися до нових умов, демонструючи вражаючі результати у своїх виступах.

Таким чином, другий день форуму завершився незабутнім враженням, яке подарувала програма в дельфінарії «Немо». Це не тільки відмінний спосіб розслабитися після насиченого дня, але й чудова можливість побачити таланти і красу морських істот, що безперечно сприяє єднанню і культурному збагаченню.