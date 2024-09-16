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Учора, 20:00

Конгрес США збереться на слухання у зв'язку з НЛО, поміченим неподалік бази ядерних сил США, — Daily Mail

Категорія: Новини / Події

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По словам высокопоставленного члена Комитета по вооруженным силам Сената, в Конгрессе в течение нескольких недель ожидаются новые публичные слушания по НЛО.

 Daily Mail пишет, что несколько дней назад в 100 км от ядерной базы ВВС США сняли «огромное» НЛО с множеством ярко-мигающих огней.

Новые слушания в Сенате, которые могут состояться уже в сентябре, следуют за очередным странным летом. Основанием для слушаний послужат заявления американских военных осведомителей об этих загадочных воздушных явлениях — включая откровения бывшего чиновника Пентагона Луиса Элизондо о том, что он лично занимался «инопланетным» имплантатом, извлеченным из ветерана-военнослужащего.

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд, подтвердившая проведение слушаний, сказала: «Для меня это приоритет, потому что я считаю очень важным, чтобы мы продолжали делать информацию общедоступной».

Расследование Капитолийского холма также проводится на фоне того, что многие американские граждане также сообщали о своих собственных наблюдениях НЛО, которые, как выразила сенатор Джиллибранд, как она надеется, вскоре будут добавлены в следственную компетенцию единственного в Пентагоне управления по охоте на НЛО, существующего всего год.

 




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