Ракета, выпущенная из Йемена в район Тель-Авива, пролетела более 2000 километров, миновала два американских эсминца, один французский фрегат, действовавшие в Красном море, израильский Железный Купол, и поразила цель в районе Тель-Авив-Яффа.

Хуситы назвали удар "только началом". Их командир Яхья Саре сказал, что целью атаки был военный объект в городе Яффо, который входит в состав Тель-Авива.

Как сообщает The Times оf Israel, хуситы пообещали в ближайшее время объявить о начале масштабной операции против Израиля, которая "поразит сионистское образование в самое сердце".

По заявлению представителя хуситов, ракета пролетела 2040 км и сумела достичь цели за 11,5 минут. А это уже примерно скорость 11000 км/ч = гиперзвук.

Выдающиеся достижения йеменских ученых полностью опровергают современное представление о развитии науки.