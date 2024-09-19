Из-за летней жары и плохого урожая, подорожания электроэнергии, воды для и бизнеса, цены на потребительские товары и услуги будут расти и в дальнейшем. Овощи прибавят в стоимости, в частности подорожает борщевой набор. Согласно данным Государственной службы статистики Украины рост потребительских цен в Украине в августе 2024 года составил 0,6% после падения до нуля в июле с +2,2% в июне. Что влияет на инфляцию и хватит ли Украине своего урожая, исследовал Фокус.

Как подорожала продуктовая корзина украинцев

По данным Госстата, на потребительском рынке в августе по сравнению с июлем 2024-го цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи.

На 0,7%-2,4% выросли цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты рыбы. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

Относительно ценовых ожиданий осенью и зимой, то специалисты предупреждают о росте стоимости основных продуктов питания. И тому есть несколько весомых причин.

Хватит ли Украине собственного урожая: прогноз экспертов

По словам эксперта ВБ Оксаны Руженковой, из-за недостаточного полива украинцев ждут высокие цены на овощи 2024-2025 гг.

"Овощи не растут без полива. В этом году было чрезвычайно засушливое лето — в ряде регионов осадков не было более трех месяцев. Сюда наложились и проблемы с мелиорацией. Раньше мелиорация у нас в масштабах допустимых для овощеводства в основном была развита в южных регионах. А сейчас они нам недоступны из-за оккупации. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей. Промышленное овощеводство у нас сместилось в центральную Украину, а также на запад. Даже в северных областях начали выращивать овощи. Однако орошение там никогда не было на самом высоком уровне", — рассказала Фокусу Оксана Руженкова.

К недостаточно развитой мелиорационной системе добавились перебои с электроэнергией, которые не позволили использовать системы полива на полную мощность. "Если эти овощи и поливались, то на какую-то 1/10 часть от необходимого для них объема. Поэтому и летом мы видели достаточно высокие цены на помидоры, огурцы, овощи борщевого набора", — рассказала Руженкова. С экспертом соглашается заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, поднятие тарифов на воду для бизнеса повлияло на цены для потребителя. Ведь в жару, с которой аграрии столкнулись летом, полив и орошение таких культур, как огурцы, помидоры, плодово-ягодные и т.д., требовали дополнительных затрат. В Украине достаточно высокие цены на помидоры, огурцы, овощи борщевого набора Также неожиданно высокой этой осенью будет цена на капусту, ведь культура требует обильного орошения, чего не произошло в этом году. Засуха помешала формированию полноценного урожая. Однако аграрии надеются на поздние сорта капусты, которые наберут силы и вес до середины ноября. Чего нельзя сказать об украинском картофеле. По словам экспертов аграрного сектора, в этом году в домохозяйствах на 40-50% наблюдается недобор и сокращение объема производства корнеплодов. Поэтому цены на картофель и овощи борщевого набора в целом как осенью, так и зимой будут достаточно высокими. "Речь идет о таких регионах, как часть Донецкой, Харьковской областей, Полтава, Черкассы. Промышленные хозяйства там жалуются на снижение урожайности на 30%. Также надо учитывать, что площади под картофель — базовую для продовольственной корзины украинца — с начала войны сократились почти на 40%. Страшно ли это страшно? Думаю, что не совсем, ведь, по подсчетам аграрных маркетологов, в Украине осталось где-то 20 млн населения. Соответственно при сокращении численности населения и сокращение численности выращиваемых культур очень логично и позволяет фермерам получать за эту категорию товаров ту цену, которая и является реалистичной ", — сказала Оксана Руженкова. К снижению урожая и оккупации добавляются повышение налогов, которое согласовал парламент недавно, проблемы с энергоснабжением и повышение акцизов на топливо К снижению урожая и оккупации добавляются повышение налогов, которое согласовал парламент недавно, проблемы с энергоснабжением и повышение акцизов на топливо с 1 сентября. Фокус уже сообщал , что на украинских АЗС стремительно подорожал автомобильный газ. А стоимость топлива на наших внутренних заправках очень сильно влияет на потребительские цены. Это подтверждает и экономист, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. Фокус "По моему мнению, поднятие цен на дизель немного повлияет на конечную стоимость урожая. Это произойдет в сентябре-октябре. Потому что удельный вес топлива при сборе урожая выше затрат на логистику на моменте подвоза со склада до полок уже готового продукта питания", — отметил Пендзин. Продукция на прилавках магазинов будет, но цена ее будет оставлять лучшего Продовольственный дефицит: почувствуют ли украинцы недостаток продуктов

На фоне такой ситуации с урожаем в Украине эксперты все же не пугают прогнозами на осень и зиму.

"Дефицита мы не почувствуем. Продукция на прилавках магазинов будет, но цена ее будет оставлять лучшего. Если не будет хватать собственной продукции, торговые сети будут импортировать собственными усилиями, ведь они имеют достаточно широкую сеть трейдеров. Думаю, что, чувствуя какие-то серьезные пробелы в ассортименте, они заблаговременно будут реагировать", — сказала Оксана Руженкова.

И речь идет не только об овощном наборе, но и о хлебе и хлебобулочных изделиях. По данным эксперта, урожай зерновых в Украине в этом году составил примерно 27 млн тонн. В условиях умеренного экспорта (государство позволяет вывозить 16 млн тонн) в стране останется 10 млн тонн зерна, чего должно хватить для граждан.