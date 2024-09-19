Из-за летней жары и плохого урожая, подорожания электроэнергии, воды для и бизнеса, цены на потребительские товары и услуги будут расти и в дальнейшем. Овощи прибавят в стоимости, в частности подорожает борщевой набор. Согласно данным Государственной службы статистики Украины рост потребительских цен в Украине в августе 2024 года составил 0,6% после падения до нуля в июле с +2,2% в июне. Что влияет на инфляцию и хватит ли Украине своего урожая, исследовал Фокус.
Как подорожала продуктовая корзина украинцев
По данным Госстата, на потребительском рынке в августе по сравнению с июлем 2024-го цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи.
На 0,7%-2,4% выросли цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты рыбы. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.
Относительно ценовых ожиданий осенью и зимой, то специалисты предупреждают о росте стоимости основных продуктов питания. И тому есть несколько весомых причин.
Хватит ли Украине собственного урожая: прогноз экспертов
По словам эксперта ВБ Оксаны Руженковой, из-за недостаточного полива украинцев ждут высокие цены на овощи 2024-2025 гг.
"Овощи не растут без полива. В этом году было чрезвычайно засушливое лето — в ряде регионов осадков не было более трех месяцев. Сюда наложились и проблемы с мелиорацией. Раньше мелиорация у нас в масштабах допустимых для овощеводства в основном была развита в южных регионах. А сейчас они нам недоступны из-за оккупации. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей. Промышленное овощеводство у нас сместилось в центральную Украину, а также на запад. Даже в северных областях начали выращивать овощи. Однако орошение там никогда не было на самом высоком уровне", — рассказала Фокусу Оксана Руженкова.
К недостаточно развитой мелиорационной системе добавились перебои с электроэнергией, которые не позволили использовать системы полива на полную мощность.
"Если эти овощи и поливались, то на какую-то 1/10 часть от необходимого для них объема. Поэтому и летом мы видели достаточно высокие цены на помидоры, огурцы, овощи борщевого набора", — рассказала Руженкова.
С экспертом соглашается заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, поднятие тарифов на воду для бизнеса повлияло на цены для потребителя. Ведь в жару, с которой аграрии столкнулись летом, полив и орошение таких культур, как огурцы, помидоры, плодово-ягодные и т.д., требовали дополнительных затрат.
Продовольственный дефицит: почувствуют ли украинцы недостаток продуктов
На фоне такой ситуации с урожаем в Украине эксперты все же не пугают прогнозами на осень и зиму.
"Дефицита мы не почувствуем. Продукция на прилавках магазинов будет, но цена ее будет оставлять лучшего. Если не будет хватать собственной продукции, торговые сети будут импортировать собственными усилиями, ведь они имеют достаточно широкую сеть трейдеров. Думаю, что, чувствуя какие-то серьезные пробелы в ассортименте, они заблаговременно будут реагировать", — сказала Оксана Руженкова.
И речь идет не только об овощном наборе, но и о хлебе и хлебобулочных изделиях. По данным эксперта, урожай зерновых в Украине в этом году составил примерно 27 млн тонн. В условиях умеренного экспорта (государство позволяет вывозить 16 млн тонн) в стране останется 10 млн тонн зерна, чего должно хватить для граждан.
"Потребление серьезно сократилось. Государство оставляет в стране сырья с запасом в несколько миллионов. Этот запас достаточно хороший, чтобы хлеб однозначно был. Что касается цен, то здесь может быть умеренный рост. Думаю, что переработчики и сами фермеры, начиная от продажи зерна на мукомольные предприятия, а оттуда на хлебопекарные комбинаты, будут пытаться сыграть на своей цене. В условиях военных рисков им нужно иметь средства на проведение весенней посевной. Да, все боятся инфляции, перебоев с электроэнергией. То же мукомольное предприятие, которое почувствовало подорожание электроэнергии, однозначно будет пытаться продать муку дороже внутри страны, потому что ему тоже нужно платить зарплаты, закупать газ, электроэнергию и иметь хоть какую-то маржу, чтобы не сокращаться. Все это скажется на цене", — отметила Оксана Руженкова.
Однако, если сами хлебопеки ожидают подорожания на свою продукцию на 10-15%, то, например, Минагрополитики оптимистичнее смотрит в будущее и прогнозирует повышение не более чем на 3-5%.
"Думаю, что министерство здесь правое. Любой производитель, паникуя, что небезосновательно, закладывает предельную сумму потерь. Будем надеяться, что подорожание хлеба останется в пределах 3-5%", — отметила эксперт.