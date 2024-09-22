Крупнейшая американская инвестиционная компания BlackRock назвала биткоин уникальным инструментом диверсификации портфеля на фоне глобальных рисков и угрозы обесценивания доллара в условиях роста дефицита федерального бюджета США.

BlackRock отмечает децентрализованную природу биткоина и его устойчивость во время экономических потрясений.

Управляющий активами считает, что BTC может выступить в качестве защиты от инфляции и девальвации валюты.

Фoнд BlackRock уже дepжит биткоина пpимepнo нa $21,5 млpд.

Наша справка:

Критики упрекают BlackRock в том, что он подрывает конкуренцию путем владения акциями конкурирующих компаний (из-за отсутствия действительной конкуренции цены становятся выше), стирает границы между частным капиталом и государственными делами, торгует долгами, которые он сам же и помогает оценивать правительству, слишком тесно «сотрудничает» с регулирующими органами, выступает за приватизацию пенсионных программ, чтобы направить накопительный капитал в свои фонды. Кроме того, можно обвинить BlackRock в том, что он убил мечты многих американцев о собственном доме, поскольку именно он лидирует в скупке домов на одну семью, покупая большую их часть по всей стране, чтобы выставить их на продажу или сдать в аренду, тем самым удерживая цены на высоком уровне. При этом BlackRock конкурирует за дома с обычными американцами, которые «вооружены» только самым дешевым ипотечным кредитом, поэтому, арендуя жилье, большинство американцев арендуют его у BlackRock. Напрашивается прямая корреляция со статьей, опубликованной Forbes в 2016 г. c подзаголовком «leadership strategy» и названием «Добро пожаловать в 2030 год: у меня ничего нет, у меня нет личной жизни, и жизнь никогда не была лучше», где излагаются идеи Всемирного экономического форума, он и обозначен как автор публикации (World Economic Forum, 2016 : Эл. ресурс). Всемирный экономический форум, помимо прочего, является партнером BlackRock.





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