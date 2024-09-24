Президент США Джо Байден обратился во вторник к участникам Генассамблеи ООН – на фоне продолжающейся войны в Украине, застопорившихся усилий по достижению перемирия в Газе и боевых действий между Израилем и ливанской «Хезболлой».

Говоря о войне в Украине, Байден призвал страны-члены ООН уважать устав организации, а не «просто молчаливо стоять в стороне», передает «Голос Америки».

«Я призываю всех стоять плечом к плечу с Украиной. Путин проигрывает войну, потому что Украина остается свободной, – заявил президент. – Он пытался ослабить НАТО, но НАТО сегодня более едино, чем когда-либо».

Байден призвал страны-члены ООН продолжать поддержку Украины, «чтобы сохранить ее свободной».

«Мы не можем отводить глаза и ослабить поддержку Украины. (Мы должны сделать все), чтобы она добилась прочного устойчивого мира в соответствии с уставом ООН», – заявил президент.

В ходе выступления Байден призвал Израиль и ХАМАС завершить работу над предложением о прекращении огня, выдвинутым несколько месяцев назад.

«Сейчас настало время сторонам доработать его условия», – сказал он о соглашении, заключенном при посредничестве США, Катара и Египта.

Соглашение позволит «вернуть заложников домой, обеспечить безопасность Израиля и освободить Газу от власти ХАМАС, облегчить страдания жителей Газы и положить конец войне», заявил Байден.

В течение своего президентства Байдену приходилось сталкиваться с острейшими внешнеполитическими проблемами – от российского вторжения в Украину в феврале 2022 года до нападения ХАМАС на южные районы Израиля и захвата заложников 7 октября прошлого года и последовавшей за этим израильской военной операции в Газе.

Одним из приоритетов администрации Байдена стало противодействие Китаю, а также Ирану, поддерживающему ХАМАС и «Хезболлу».

Как пояснил ранее высокопоставленный представитель администрации, выступление на Генессамблее дает Байдену возможность рассказать о своих главных достижениях за время на посту президента и подчеркнуть необходимость дальнейшей поддержки Украины мировым сообществом и дипломатического разрешения конфликта на Ближнем Востоке.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал в преддверии президентского выступления, что Байден затронет проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, «но при этом даст понять, что мы уже сталкивались с подобными проблемами, решение их сделало нас сильнее, и он уверен, что мы сможем сделать это снова».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала журналистам, направляясь в Нью-Йорк, что Байден изложит свое видение того, как решить «защитить фундаментальные принципы – такие, как Устав ООН».

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг изложит новый мирный план на встрече с Байденом в Вашингтоне.

В центре внимания Байдена – продолжение и дополнительная поддержка Украины в преддверии зимы, сказал во вторник координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

«Президент Зеленский может быть уверен, что Соединенные Штаты продолжат оказывать ему поддержку», – сказал Кирби в интервью ABC News.