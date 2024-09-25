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Сьогодні, 12:00

В Одесі відбудуться урочистості з нагоди 200-річчя Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря

Категорія: Новини / Таїнство віри


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В Одесі відбудуться урочистості з нагоди 200-річчя Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря. У день памʼяті преподобного Кукші звершуватимуться урочисті Богослужіння, які очолить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

🗓️28 вересня о 17:00 всеношна

🗓️29 вересня о 08:30 Божественна літургія ✨🧎‍♀️🧎Протягом ночі

28-29 версня біля мощей будуть звершуватись літургії, молебні, акафісти преподобному Кукші. 👆Також запрошуємо всіх взяти участь у благодійному ярмарку, виручені кошти з якого будуть направлені на допомогу нашим співгромадянам, які вимушені евакуюватися з прифронтових територій. Не залишимо їх в цій біді! 🤝Хто хоче долучитися до добрих справ, залишаємо реквізити: https://eparhiya.od.ua/donate

☺️🙏Запрошуємо усіх вірних взяти участь у спільній молитві з Предстоятелем, єпископатом, духовенством за мир та Перемогу України!🇺🇦




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