



В Одесі відбудуться урочистості з нагоди 200-річчя Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря. У день памʼяті преподобного Кукші звершуватимуться урочисті Богослужіння, які очолить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

🗓️28 вересня о 17:00 всеношна

🗓️29 вересня о 08:30 Божественна літургія ✨🧎‍♀️🧎Протягом ночі

28-29 версня біля мощей будуть звершуватись літургії, молебні, акафісти преподобному Кукші. 👆Також запрошуємо всіх взяти участь у благодійному ярмарку, виручені кошти з якого будуть направлені на допомогу нашим співгромадянам, які вимушені евакуюватися з прифронтових територій. Не залишимо їх в цій біді! 🤝Хто хоче долучитися до добрих справ, залишаємо реквізити: https://eparhiya.od.ua/donate

☺️🙏Запрошуємо усіх вірних взяти участь у спільній молитві з Предстоятелем, єпископатом, духовенством за мир та Перемогу України!🇺🇦