Пересмотренная доктрина, похоже, значительно снижает порог возможного применения ядерного арсенала России.

Президент России Владимир Путин объявил о пересмотре ядерной доктрины Москвы, заявив, что нападение обычными вооружениями любой неядерной страны при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное агрессия против его страны.

Угроза, обсуждавшаяся на заседании Совета безопасности России, явно направлена на то, чтобы помешать Западу позволить Украине нанести удар по России с помощью более дальнобойного оружия, и, похоже, значительно снижает порог потенциального использования российского ядерного арсенала.

Путин не уточнил, предусматривает ли измененный документ ядерный ответ на такое нападение, но он подчеркнул, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на обычное нападение, представляющее "критическую угрозу нашему суверенитету", - расплывчатая формулировка, оставляющая широкое поле для интерпретации.

Россия продолжает вторжение в Украину - конфликт длится уже третий год и Кремль стремится воспрепятствовать усилению поддержки Киева со стороны Запада.





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В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает добиваться от Запада разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России, Путин предупреждает: это будет означать, что Россия и НАТО находятся в состоянии войны.

По его словам, "условия, при которых Россия может применить ядерное оружие, четко прописаны" в новой редакции.

Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси, как участника Союзного государства, - в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Владимир Путин президент РФ

В нынешней доктрине говорится, что Москва может применить свой ядерный арсенал в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Владимир Путин: "Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси, как участника Союзного государства, - с белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы, - в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету".

Российские "ястребы" уже несколько месяцев призывают к ужесточению доктрины, критикуя нынешнюю версию как слишком расплывчатую и слабую. Они утверждают, что она не смогла удержать Запад от увеличения помощи Украине и создала впечатление, что Москва никогда не прибегнет к ядерному оружию.

Формулировки новой доктрины, похоже, значительно расширяют триггеры для возможного применения ядерного оружия по сравнению с нынешней версией документа, в которой говорится, что Россия может задействовать свой атомный арсенал, если получит "достоверную информацию о запуске баллистических ракет, нацеленных на территорию России или ее союзников".

Украина неоднократно наносила удары по российской территории ракетами и беспилотниками в ответ на нападения Москвы.

Новая формулировка открывает дверь для потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку - намеренная двусмысленность, призванная заставить Запад более неохотно соглашаться на удары дальнего радиуса действия.