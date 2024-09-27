В Украине действует директива, позволяющая мобилизовывать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению – такова общая позиция военного руководства. Это в комментарии LIGA.net подтвердил нардеп Федор Вениславский, член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады.

Он подтвердил, что в директиве Командования Сухопутных сил, о которой ранее писал нардеп Алексей Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.

По словам Вениславского, такой подход – общая позиция военного руководства.

После 50 лет призываются только те, у кого дефицитные военно-учетные специальности, заметил нардеп.

Отдельное мобилизационное распоряжение выдает Генеральный штаб ВСУ.

Ранее, 23 сентября, нардеп Гончаренко заявил о существовании директивы командования Сухопутных войск, запрещающей мобилизацию ограниченно годных лиц в возрасте 18-25 лет. Эту же информацию подтвердили два собеседника LIGA.net в Верховной Раде – члены комитета по нацбезопасности и обороне.

Уже 25 сентября командование Сухопутных войск все-таки подтвердило: уточнены некоторые вопросы по призыву отдельных категорий граждан, в частности для "снижения общественного напряжения". Однако конкретики они не привели, поскольку: "Эти меры предпринимаются не просто так, потому что свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов".

Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы. Однако существует юридическая коллизия, позволяющая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время.

О планах все же остановить мобилизацию лиц в возрасте 18-25 лет публично известно по меньшей мере из деятельности украинского парламента. В Раде за основу принят законопроект, который должен запретить такую мобилизацию, теперь он ожидает второго чтения. Впрочем, спикер парламента Стефанчук уже анонсировал: приказ, запретивший мобилизацию с 18 до 25 лет, появится раньше, чем законопроект полностью примет Рада.

по меньшей мере из деятельности украинского парламента. В Раде за основу принят законопроект, который должен запретить такую мобилизацию, теперь он ожидает второго чтения. Впрочем, спикер парламента Стефанчук уже анонсировал: приказ, запретивший мобилизацию с 18 до 25 лет, появится раньше, чем законопроект полностью примет Рада. Также и раньше публично было известно об обсуждении нардепами комитета по нацбезопасности идеи снизить мобилизационный возраст с 60 до 50 лет – в июне избранница Бобровская подтверждала, что ее коллеги озвучивали такие мнения, но дальше это не пошло в работу.

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