Власти итальянской автономной области Сардиния ввели временный мораторий на строительство ветряных и солнечных электростанций. Созданные местными жителями комитеты заявляют, что готовы защищать свой остров от "нашествия возобновляемых источников энергии".
Репортер Euronews Моника Пинна отправилась на Сардинию, чтобы выяснить, в чем причина протестов.
В поисках справедливого перехода
Европа поставила перед собой грандиозную задачу - стать углеродно-нейтральной к 2050 году.
Все государства ЕС работают над достижением этой цели.
Среднесрочная цель Италии - к 2030 году производить на 80 ГВт больше "зелёной" энергии. Все регионы страны должны внести свой вклад.
На долю Сардинии, согласно планам, приходится выработка не менее 6,2 ГВт "зелёной" энергии к концу десятилетия. Власти острова уже получили заявки от потенциальных производителей энергии, "общая мощность" которых составляет более 56 ГВт!
Запросы транснациональных корпораций резко возросли из-за трехлетней задержки с принятием национального закона о пригодных для реализации подобных проектов территориях.
Четкие правила или продолжение протестов
Жители Сардинии требуют от государства четких правил регулирования энергетического перехода.
Ситуация переросла в противостояние между итальянским правительством и региональными властями.
Рим поощряет строительство ветряных электростанций с помощью льгот и считает возобновляемые источники энергии "стратегическими" для страны. Это означает, что солнечные и ветряные электростанции важнее сохранения прекрасного островного ландшафта.
Региональные власти в ответ заблокировали рассмотрение новых заявок на срок до 18 месяцев.
Ветер перемен
Власти региона планируют использовать мораторий для разработки регионального энергетического плана и создания местной энергетической компании.
Окружающее Сардинию море также заинтересовало транснациональные корпорации. Решение о строительстве прибрежных объектов принимает правительство. Но национального морского плана до сих пор нет. Это означает, что проекты оцениваются без четких правил относительно того, где и как должны быть установлены ветрогенераторы.
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