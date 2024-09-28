Обдуваемый ветрами итальянский остров Сардиния - идеальное место для производства "зелёной" энергии. Однако его жители опасаются, что недостаточное регулирование в этой сфере, в частности отсутствие четких норм оценки представляемых проектов, может нанести их родине непоправимый ущерб.

Власти итальянской автономной области Сардиния ввели временный мораторий на строительство ветряных и солнечных электростанций. Созданные местными жителями комитеты заявляют, что готовы защищать свой остров от "нашествия возобновляемых источников энергии".

Репортер Euronews Моника Пинна отправилась на Сардинию, чтобы выяснить, в чем причина протестов.

В поисках справедливого перехода

Европа поставила перед собой грандиозную задачу - стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Все государства ЕС работают над достижением этой цели.

Среднесрочная цель Италии - к 2030 году производить на 80 ГВт больше "зелёной" энергии. Все регионы страны должны внести свой вклад.

На долю Сардинии, согласно планам, приходится выработка не менее 6,2 ГВт "зелёной" энергии к концу десятилетия. Власти острова уже получили заявки от потенциальных производителей энергии, "общая мощность" которых составляет более 56 ГВт!

Запросы транснациональных корпораций резко возросли из-за трехлетней задержки с принятием национального закона о пригодных для реализации подобных проектов территориях.

Четкие правила или продолжение протестов

Жители Сардинии требуют от государства четких правил регулирования энергетического перехода.

"Мы хотим, чтобы права жителей и землевладельцев соблюдались, чтобы эти проекты приносили и нам экономическую выгоду", - говорит Джанкарло Баллисай, один из лидеров комитета жителей коммуны Нуракси Фигус.

Ситуация переросла в противостояние между итальянским правительством и региональными властями.

Рим поощряет строительство ветряных электростанций с помощью льгот и считает возобновляемые источники энергии "стратегическими" для страны. Это означает, что солнечные и ветряные электростанции важнее сохранения прекрасного островного ландшафта.

Региональные власти в ответ заблокировали рассмотрение новых заявок на срок до 18 месяцев.

"Мы поставили перед собой задачу остановить этот поток заявок, чтобы выиграть время и разработать региональный закон о пригодных под эти проекты территориях", - объясняет глава автономной области Сардиния Алессандра Тодде.

Ветер перемен

Власти региона планируют использовать мораторий для разработки регионального энергетического плана и создания местной энергетической компании.

"У нас имеется такая возможность, поскольку мы производим электроэнергию, а производители могут устанавливать цену. У Сардинии есть шанс играть активную роль и не страдать от того, что управление и энергия будут переданы третьим лицам", - говорит она.

Окружающее Сардинию море также заинтересовало транснациональные корпорации. Решение о строительстве прибрежных объектов принимает правительство. Но национального морского плана до сих пор нет. Это означает, что проекты оцениваются без четких правил относительно того, где и как должны быть установлены ветрогенераторы.

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