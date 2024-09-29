В Украине только 15% опрошенных одобряют привлечение женщин на мужские профессии. Опрошенные украинцы отвечали на вопрос "что, по Вашему мнению, необходимо, чтобы преодолеть дефицит кадров в Украине".

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

54% ответили что необходима переквалификация сотрудников и перераспределение обязанностей в трудовом коллективе.

52% - обратили внимание на необходимость распространять программы привлечения молодых специалистов и поощрения возвращения в Украину граждан Украины, которые сейчас находятся за рубежом.

53% считают целесообразным развивать программы обучения и адаптации для работников старшего возраста и приспособления рабочих мест и условий занятости для работников старшего возраста и работников с инвалидностью.

Пятая часть (22%) высказалась за необходимость автоматизации процессов производства.

А отвечая на вопрос Есть ли дефицит кадров на предприятии где Вы сейчас работаете о дефиците квалифицированных и неквалифицированных специалистов всех квалификаций сообщили 66% мужчин и 55% женщин, среди них 30% сообщили о существовании существенного дефицита специалистов всех квалификаций, 24% - о дефиците квалифицированных специалистов. 32% ответили, что дефицита кадров нет.

Напомним:

24% украинцев при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные трудности.

Экономическая правда