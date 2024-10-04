Суд не удовлетворил иск главы музея Голодомора Леси Гасиджак о бодишейминге

Об этом сообщила ассоциация юристок Украины ЮрФем.

В частности, иск касается защиты чести и достоинства. Гасиджак требовала возмещения и признания заявлений юриста Клима Братковского дискриминационными. Адвокат потерпевшей ждет мотивировочную часть судебного решения. Его готовятся обжаловать в апелляционном суде.«Это просто какое-то днище». В Сети поддержали руководителя Музея Голодомора Лесю Гасиджак, которую начали травить из-за внешности

2 октября 2023 года Гасиджак подала иск в суд на юриста Клима Братковского из-за бодишейминга.

Летом 2023 года юрист Клим Браткивский написал в соцсетях, что Гасиджак «не может возглавлять музей Голодомора из-за внешности». Позже он удалил свой пост, однако негативные комментарии в сторону Гасиджак продолжились.

В 2015 году Леся Гасиджак заняла должность заместителя директора Музея Голодомора-геноцида. После того, как директора Олесю Стасюк уволили с должности из-за нарушения отдельных пунктов контракта, рассказывает Гасиджак, она остается и.о. директора, «поскольку в условиях военного времени открытый конкурс на должность директора Музея провести было невозможно».