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Сьогодні, 12:00

У Верховній Раді обмежать використання Telegram

Категорія: Новини / Події

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В Верховной Раде Украины ограничат использование мессенджера Telegram по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны.

Об этомсообщил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Он рассказал, что получил распоряжение от аппарата Верховной Рады с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети парламента. Поэтому по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности будут внедряться следующие мероприятия:

  • обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов;
  • блокировать доступ к компьютеру, если он будет без присмотра;
  • запрещение передачи данных, используемых в работе;
  • служебная коммуникация в мессенджере;
  • запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, применяемых для служебной деятельности;
  • блокирование работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств, фиксируются запросы на несанкционированные попытки подключения к сервису.

"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах, или создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски", — подчеркнул Юрчишин.

Он уточнил, что соответствующие меры относятся только к работникам аппарата Верховной Рады.

Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) 19 сентября принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных подразделениях и на объектах критической инфраструктуры.




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