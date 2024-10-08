В Верховной Раде Украины ограничат использование мессенджера Telegram по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны.

Об этомсообщил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Он рассказал, что получил распоряжение от аппарата Верховной Рады с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети парламента. Поэтому по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности будут внедряться следующие мероприятия:

обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов;

блокировать доступ к компьютеру, если он будет без присмотра;

запрещение передачи данных, используемых в работе;

служебная коммуникация в мессенджере;

запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, применяемых для служебной деятельности;

блокирование работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств, фиксируются запросы на несанкционированные попытки подключения к сервису.

"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах, или создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски", — подчеркнул Юрчишин.

Он уточнил, что соответствующие меры относятся только к работникам аппарата Верховной Рады.