Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана «Милтон», президент Джо Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать меры реагирования на ураган, в дополнение к продолжающейся ликвидации последствий урагана «Хелен».



Об изменении планов президента сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Ранее предполагалось, что Байден возглавит саммит в формате «Рамштайн», который пройдет в субботу в Германии, чтобы стать сигналом непоколебимой поддержки Украины. Это будет первая встреча группы стран, поставляющих Украине оружие, на высшем уровне.



Тем временем представитель германского правительства на условиях анонимности рассказал о ходе подготовки саммита. Он подчеркнул, что встреча призвана продемонстрировать то, что Россия не может рассчитывать на прекращение поддержки Украины со стороны Запада.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Вашингтон создал группу приблизительно из 50 стран, министры обороны которых регулярно встречаются на американской авиабазе в Рамштайне (юго-запад Германии), чтобы обсудить запросы Киева на вооружение.



Субботняя встреча откроется во второй половине дня выступлениями президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. На встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Польши Анджей Дуда.



«Послание Украине будет заключаться в том, что наша поддержка является мощной и продолжительной, а Москве – в том, что нет смысла надеяться на то, что мы откажемся от нашей поддержки и что время будет играть в пользу российской агрессивной войны», – сказал представитель правительства Германии.



Берлин ожидает, что в Рамштайн прибудут примерно 20 лидеров государств и правительств, а Зеленский представит свой «план победы».

Представитель германского правительства подтвердил готовность главы правительства страны Олафа Шольца к переговорам с Владимиром Путиным при условии, что они откроют перспективы для прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру. Вместе с тем он предупредил Россию, что ей не следует истолковывать эту готовность как слабость.



Напомним, что в июне Путин заявил, что прекратит войну, только если Киев согласится уступить России все четыре региона, на которые претендует Москва, и отказаться от намерения вступить в НАТО. Киев отверг эти требования как равносильные капитуляции.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер во вторник подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен не примет участие во встрече в Рамштайне, так как «он должен был сопровождать президента и теперь возвращается» в США. Миллер сказал об этом во время ежедневного пресс-брифинга в Госдепартаменте.

Источник