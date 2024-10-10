Канал Павла Щелина ‪@PavelShchelin‬ Телеграм: https://t.me/common_sen00:00 Чехарда понимания реальности 3:17 Миф Платона о пещере 5:20 Управление иллюзиями 8:55 План убить Россию Украиной 10:37 Цена ТРАГЕДИИ вторична 13:23 Людей ЗАСТАВЛЯЮТ верить 16:00 Лапша на ушах - вопрос ТЕХНИКИ. 20:55 План Шольца 22:40 Вступление в НАТО 23:21 Проблема заморозки 25:31 Рынки не вернутся 27:23 Ультиматум России 29:50 Пик и ДНО возможностей 31:25 Зеленский убеждает союзников 35:41 Сила и время 36:50 Торги иллюзиями. Мир через силу 39:44 Субъектность украинца 42:05 Переизбрание Зеленского 44:40 Боль отчаяния 46:45 Баланс замыслов 50:50 Опросы за мир 54:35 Вызов для России 56:36 Мнение народа в расчет не берется 1:01:20 Кто придет вместо? 1:04:05 Противники похабного мира 1:06:35 Спектакль перестает быть интересным 1:10:35 Противодействие бусификации 1:13:13 Мнение и действие 1:15:35 Зеленский возмутился бронью 1:19:15 Безумный мир информационного шума