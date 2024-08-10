Канал Павла Щелина @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen
00:00 Наступление ВСУ на Курскую область
2:31 Большая эскалация
4:23 Выгода повышения градуса
5:20 План Нового Хасавюрта
9:00 Ошибка прочтения русского психотипа
11:00 Неприятность для США
13:33 Красивого выхода из войны нет
15:04 Поводок Украины и ХАОС
15:45 Ультиматум ПЛЮС
19:10 Камала миротворец
20:28 Торги РФ и США
21:43 Трамп ждет возвращения Байдена
25:00 Эффект раздражения
27:09 Молчание Камалы
29:05 Запрос на красивый образ
32:12 Трамп стал старым кандидатом
33:40 Рубильник фондовых рынков
39:00 Кто погасит Ближний Восток
41:10 Реальная цель Израиля
43:32 Спектакль эсклации
44:10 Олимпиада и слабое христианство
48:27 СТЫД СИЛЫ
50:19 Война в основе государства
52:35 Ножи и биты
54:10 Олимпиада трансгендеров
55:15 Джоан Роулинг защитила алжирку
57:02 Объективные категории
1:00:20 Демократия и тоталитаризм
1:04:20 Мнение или действие
1:06:05 Итоги эскалации
1:07:05 Мобилизация с 18-ти и 16-ти