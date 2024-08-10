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Сьогодні, 14:00

Україна ПІДВИЩУЄ СТАВКИ: розрахунок на новий Хасавюрт ПРОВАЛИВСЯ - Щелін. Тупик Трампа та танець Камали

Категорія: Новини / Авторська колонка


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Канал Павла Щелина @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen

00:00 Наступление ВСУ на Курскую область

2:31 Большая эскалация

4:23 Выгода повышения градуса

5:20 План Нового Хасавюрта

9:00 Ошибка прочтения русского психотипа

11:00 Неприятность для США

13:33 Красивого выхода из войны нет

15:04 Поводок Украины и ХАОС

15:45 Ультиматум ПЛЮС

19:10 Камала миротворец

20:28 Торги РФ и США

21:43 Трамп ждет возвращения Байдена

25:00 Эффект раздражения

27:09 Молчание Камалы

29:05 Запрос на красивый образ

32:12 Трамп стал старым кандидатом

33:40 Рубильник фондовых рынков

39:00 Кто погасит Ближний Восток

41:10 Реальная цель Израиля

43:32 Спектакль эсклации

44:10 Олимпиада и слабое христианство

48:27 СТЫД СИЛЫ

50:19 Война в основе государства

52:35 Ножи и биты

54:10 Олимпиада трансгендеров

55:15 Джоан Роулинг защитила алжирку

57:02 Объективные категории

1:00:20 Демократия и тоталитаризм

1:04:20 Мнение или действие

1:06:05 Итоги эскалации

1:07:05 Мобилизация с 18-ти и 16-ти




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