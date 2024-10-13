"Несколько тысяч» северокорейских пехотинцев сейчас проходят обучение в России и могут быть направлены в Украину до конца года",-заявил The Washington Post.

Издание уточнило, что северокорейские офицеры пока наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщение The Washington Post не соответствуют действительности. По его словам, это «очередная информационная утка».

"Несколько тысяч" северокорейских пехотинцев сейчас проходят обучение в России и могут быть направлены на линию фронта в Украине до конца 2024 года, заявило американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника украинской военной разведки.

По его словам, северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины, чтобы наблюдать за российскими войсками и изучать поле боя, однако Киев еще не видел никаких воюющих северокорейских подразделений.

Также чиновник заявил, что пока "неясно", где именно на линии фронта Россия развернет северокорейские боевые подразделения, которые учатся на ее территории.

Разведчик предположил, что Москва может использовать их в своих приграничных регионах, чтобы уволить свои войска для их участия в боевых действиях на территории Украины.

"Это может оказать значительное влияние. Особенно, если речь идет об высвобождении резервов на территории самой РФ", – сказал чиновник.

Тем временем министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен назвал "весьма вероятными" сообщения о том, что войска КНДР помогают россиянам. Сеул ожидает, что Пхеньян направит больше личного состава для поддержки военных усилий РФ, отметил чиновник.

"Россия и Северная Корея имеют соглашение, которое, по сути, является военным альянсом, поэтому очень вероятно, что Северная Корея пришлет дополнительные войска. Мы так это оцениваем и обязательно будем к этому готовиться", – отметил министр обороны Республики.

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