Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Дата: 14-10-2024, 18:00
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14-10-2024, 18:00
Престольне свято у Свято-Покровському скиті с. Маринівка
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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