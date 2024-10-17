Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически включилась в войну против Украины на стороне России. В своём вечернем видеообращении 14 октября президент Украины отметил, что заслушал доклад руководителей разведслужб – Службы внешней разведки и ГУР, и в нём содержались подобные оценки действий КНДР. Также, как сообщил Зеленский, обсуждались "отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны". С какими именно, президент не уточнил.

Накануне Зеленский уже заявлял, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но, вероятно, солдат. Первым с подобными утверждениями на прошлой неделе выступил министр обороны Южной Кореи, заявив, что среди военнослужащих КНДР в Украине уже есть потери убитыми. Он оговорился, что это "весьма вероятно".

Washington Post со ссылкой на официальных лиц писала о том, что в Россию и на занятые ей территории Украины были направлены северокорейские военные специалисты с целью помощи в использовании Россией поставленных Пхеньяном баллистических ракет. Об этом же сообщала The Guardian. Звучат и утверждения о том, что на фронт могли быть направлены непосредственно боевые части; пока доказательств участия северокорейских солдат в боевых действиях на территории Украины нет. В ЕС на прошлой неделе заявили, что не располагают подобными сведениями. В Пхеньяне и Москве сообщения не комментировали.

Западные страны неоднократно обвиняли Северную Корею в поставках боеприпасов России. На прошлой неделе The Times со ссылкой на источники в западных разведках сообщала о том, что Северная Корея поставляет примерно половину артиллерийских снарядов, которые Россия использует в войне против Украины. По данным издания, поставки из КНДР составляют 3 миллиона снарядов ежегодно.

Объемы поставок увеличились после того, как президент России Владимир Путин в июне этого года посетил Пхеньян и подписал с КНДР договор о стратегическом партнёрстве. Вечером 14 октября стало известно, что Владимир Путин внёс его в Госдуму на ратификацию. Этим договором предусмотрено оказание обеими сторонами "военной и иной помощи" в случае нападения на них третьей страны. Путин при этом утверждал, что на войну в Украине положения договора, во всяком случае об оказании военной помощи КНДР России, не распространяются.

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