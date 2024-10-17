Автор: Кость Бондаренко
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Кость Бондаренко, политолог, в новом выпуске на #политека_онлайн.
Ведущий - Эдуард Глёза Поделитесь этим видео - • ГОТОВЬТЕСЬ К КАТАСТРОФЕ ВМЕСТО КОНЦА ...
В студии Politeka Online Константин Бондаренко, политолог 15.10.2024 Таймкоды:
00:00 Заявление Подоляка про истощение рф
03:20 Рейтинг Зеленского дал трещену
06:40 Рекордный отток школьников из Украины
10:30 Мобилизация раскола в Украине
17:30 Украина - без Рамштайна: что дальше?
24:30 Зеленский готовит срочное обращение!
27:30 Цель спецпосланника Ватикана в Москву
28:50 Джаред Лето удивил желанием выступить в РФ
30:50 рф и КНДР объединяются!