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Учора, 10:00

Готуйтесь до катастрофи замість кінця війни! Бондаренко: ілюзії Подоляка, реальна загроза Україні...

Категорія: Новини / Авторська колонка


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Кость Бондаренко, политолог, в новом выпуске на #политека_онлайн.

Ведущий - Эдуард Глёза Поделитесь этим видео -    • ГОТОВЬТЕСЬ К КАТАСТРОФЕ ВМЕСТО КОНЦА ...  

В студии Politeka Online Константин Бондаренко, политолог 15.10.2024 Таймкоды:

00:00 Заявление Подоляка про истощение рф

03:20 Рейтинг Зеленского дал трещену

06:40 Рекордный отток школьников из Украины

10:30 Мобилизация раскола в Украине

17:30 Украина - без Рамштайна: что дальше?

24:30 Зеленский готовит срочное обращение!

27:30 Цель спецпосланника Ватикана в Москву

28:50 Джаред Лето удивил желанием выступить в РФ

30:50 рф и КНДР объединяются!




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