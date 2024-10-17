Всплеск бандитизма в Швеции привел к одному из самых высоких уровней убийств в Европе: по официальным данным, за год количество перестрелок со смертельным исходом увеличилось более чем в два раза.

Бандитизм в Швеции вырос до такой степени, что уровень убийств, связанных с бандитскими разборками, стал одним из самых высоких в Европе, причем стрелками часто становятся несовершеннолетние. На каждые 10 млн жителей приходится в среднем одна перестрелка в день, а в 2023 году в перестрелках погибли 53 человека. В 50 км от шведского портового города Мальмё журналисты встретились с молодым человеком, пожелавшим остаться неизвестным. Он утверждает, что начал свою карьеру в 14 лет как наркоторговец, а в наши дни выполняет различные заказы, например, закладывает взрывы или совершает перестрелки. Объявления размещаются на платформах для обмена зашифрованными сообщениями. Он утверждает, что зарабатывает в среднем 7 000 евро в месяц. "Взорвать дверь в Мальме стоит 3 000 евро. Потом убить кого-то - 80 000 евро в Мальмё, в Стокгольме - 50 000 евро, - говорит он. - Я никогда не убивал, но я причинял людям боль". По мере того как насилие становится все более распространённым, преступники обращаются за заказными убийствами к несовершеннолетним, которым грозит лишь ювенальная юстиция, а не пожизненное заключение, как в системе для взрослых. В первой половине этого года местные СМИ сообщили, что число подозреваемых в убийствах в возрасте до 15 лет почти в четыре раза превысило прошлогодний показатель.

Победив на национальных выборах два года назад, новое правоцентристское правительство возглавило страну, которую только Албания и Черногория опережают её в рейтинге смертности от огнестрельного оружия на душу населения в Европе.

Чтобы бороться с перестрелками, связанными с организованной преступностью и разрушающими ранее идиллический образ страны, Швеция предприняла шаги по исправлению ситуации.

В начале октября шведское правительство предложило закон, позволяющий давать анонимные показания, чтобы нарушить кодекс молчания в бандах.

В ответ на критику о том, что это предложение будет нарушением принципа верховенства закона, согласно которому обвиняемый имеет право знать, от кого он должен защищаться, шведское правительство придерживается своей позиции.

Они заявили, что анонимные показания будут разрешены только в исключительных случаях, по усмотрению суда и в отношении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее двух лет.

Кроме того, должен существовать ощутимый риск того, что свидетели или их родственники могут стать жертвами серьезного преступления в результате своих показаний.





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