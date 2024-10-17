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Сьогодні, 14:00

"Енергоатом" має резерв потужності, який можна додати до мережі за необхідності - Котін

Категорія: Новини / Аналітика

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НАЭК "Энергоатом", завершив плановые ремонтные работы на всех подконтрольных Украине АЭС, имеет значительный резерв мощности.

Об этом сообщил глава энергокомпании Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все девять блоков у нас в работе, выдают мощность, необходимую энергосистеме", - сказал Котин.

При этом он отметил, что атомная генерация имеет резерв мощности.

"Имеем значительный резерв мощности, которую сможем добавить при необходимости", - пояснил глава НАЭК.

Напомним:

В среду 9 октября "Энергоатом" вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из отечественных АЭС.


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