Россия приложит все усилия, чтобы убедить страны БРИКС в необходимости создания альтернативной платформы для международных платежей, которая будет неуязвима для санкций Запада, пишет Reuters.

России предлагает создание функционирующей через блокчейн платежной системы, основанной на сети банков, связанных через ЦБ стран БРИКС, говорится в документе, подготовленном министерством финансов.

В блок БРИКС сейчас входят Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопия и ЮАР.

Москва использует саммит в Казани как доказательство того, что попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, и будет продвигать идею реформы мировой финансовой системы, которая бы положила конец доминированию американского доллара.

Главное место в этих попытках России занимает предложение новой платежной системы, основанной на сети банков, связанных через центральные банки стран БРИКС, говорится в документе, подготовленном министерством финансов и ЦБР.

Система будет использовать технологию блокчейн для хранения и передачи цифровых токенов, подкрепленных национальными валютами. Это позволит безопасно обменивать валюты, минуя долларовые транзакции. Такое решение помогло бы России, в частности, урегулировать платежи в торговле даже с такими дружественными странами, как Китай, где местные банки боятся проводить расчеты с российскими контрагентами, так как могут пострадать от санкций США.





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