Сухопутные войска ВСУ предупредили, что за "спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей ТЦК и СП" могут возбуждать уголовные дела.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Детали: В сообщении отмечается, что с момента вступления в силу изменений по мобилизационной политике, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" был внесен ряд существенных изменений, касающихся порядка призыва граждан на военную службу по мобилизации, который был уточнен постановлением Кабинета министров от 16 мая 2024 года № 560.

Сухопутные войска пожаловались на учащение случаев "распространения искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыва мобилизации граждан Украины в ряды Сил обороны Украины".

В сообщении говорится, что "любые искажения и манипулятивные толкования требований действующего законодательства Украины относительно мобилизационных мероприятий или распространение ложной (компрометирующей) информации, направленных на подрыв мер безопасности государства в целом, предоставление любых оценочных суждений без четкой их аргументации и достоверных фактов и их распространение через различные каналы (особенно интернет-медиа) с корыстной целью (умыслом) служат лишь одной единственной цели – подрывать доверие общества к государственным институтам и Силам обороны Украины в целом".

Дословно: "Отметим, что Законом Украины от 8 апреля 2014 года № 1183-VII "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины" Раздел 1 Особой части "Преступления против основ национальной безопасности Украины" дополнен статьей 114-1 "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".

Согласно ему, компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины и безопасности граждан, что является важнейшей задачей всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины.

Спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций".

Детали: Вместе с тем, в Сухопутных войсках заверили, что все имеющиеся нарушения со стороны самих ТЦК и СП "не остаются без надлежащей оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск", а каждому случаю предоставляется надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство Украины.

Дословно: "Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в очередной раз призывает граждан Украины, медиа всех форм собственности и принадлежности, интернет-блогеров пользоваться исключительно официальной и проверенной информацией".





Источник