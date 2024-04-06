Президентом Украины подписан Закон от 30.05.2023 № 3127-IX, которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на воинском учете призывников. В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с воинского учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных.

В сообщении, в частности говориться:

Совершенствование организации воинского учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины.

Также проектом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» (от 30.01.2024), который принят в первом чтении Верховной Радой Украины, предусмотрена отмена срочной военной службы и введение вместо нее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки. В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Учитывая указанное, пребывание граждан на воинском учете призывников до достижения ими 27-летнего возраста потеряло актуальность и было уменьшено до 25 лет.

Одновременно, в соответствии с Указом Президента Украины от 07.03.2024 № 149/2924 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы» в течение апреля-мая в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.

Всего в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек.

Со вступлением в силу вышеупомянутого Закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, которые находились на воинском учете призывников и достигли 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.





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