



Почему мы бросаем начатое

У всех ли есть склонность к бросанию

3 причины - почему бросаем

4 инструмента, которые помогут доводить начатое до конца

Для тех, кто часто берётся за новое и быстро теряет энтузиазм

Содержание

1. Определение потребности

2. Ошибка выжившего

3. Не получилось, не фартануло

4. На что ориентироваться

5. Что ещё важно

«К чёрту всё, стану блогером!»

«Нет, блогеры вечно сидят в телефоне и выкладывают в сети всю свою жизнь. Это не для меня. Другое дело музыка! Займусь ей, мне всегда нравились The Beatles».

«Ноты — это слишком сложно. На гитаре играть тяжело: пальцы не слушаются и болят. В принципе, не очень-то и надо. Мне ведь всегда хотелось написать книгу, вот и займусь.»

«Что-то я уже месяц не могу продвинуться дальше нескольких предложений. Наверное, писательство — это не моё. И вообще, сейчас все запускают онлайн-школы. А я чем хуже?»

«Как вообще люди этим занимаются, это так скучно…»

Знакомо? Если главное дело, в котором вы преуспели, это бросание дел, то статья для вас.

Определение потребности

У всех людей есть потребности, из них Абрахам Маслоу составил знаменитую пирамиду. На нижних уровнях находятся те, что обеспечивают простое выживание. Если человек не жив, то и хотеть чего-то большего он не сможет. На верхних ступенях этой пирамиды расположены потребности, отвечающие за удовлетворённость собой, как личностью.



Среди этих «высоких» потребностей:

быть кем-то любимым,

быть кем-то уважаемым,

быть довольным самим собой.

Людям мало просто быть живыми. Нам хочется ещё и представлять из себя кого-то, а также видеть подтверждение этого от других.

В общем-то всё, чем мы в жизни занимаемся, — это удовлетворяем свои потребности. Поэтому когда человек берётся за новое дело, он таким способом пытается решить какое-то своё неудовольствие.

Не всегда мы отдаём себе честный отчёт в том, что конкретно стоит за желанием взяться за новое занятие. Вы хотите стать музыкантом, чтобы чувствовать удовлетворение от процесса творения и его результатов? Или чтобы люди вас считали гением и мечтали о вашем внимании? А ещё известные музыканты вроде здорово зарабатывают.

В первом случае создание песни уже даст свои результаты. И что важно, ради удовлетворения потребности в самоактуализации не придётся переоценивать жизненные приоритеты. Песни можно писать и после выполнения основной работы.

Во втором случае придётся написать много очень хороших песен, работать над записями, привлекать профессиональных звукорежиссёров, организовывать выступления, готовиться к ним, вести блог в Тиктоке и много чего ещё.



При должной готовности всё это возможно, но готовы ли вы к таким трудностям? Можно ли добиться этих же целей за счёт других, более подходящих средств? Например, программисты тоже хорошо зарабатывают. Может, стоит поучиться кодить и начать зарабатывать уже в этом году, вместо того, чтобы тратить годы и вкладывать средства в создание великого альбома?

Ошибка выжившего

«Ну как же, вот ведь у него получилось!»

Да, существуют истории, когда человек решил что-то попробовать и внезапно понеслось. Например, запустил блог и раскрутился за полгода до сотни тысяч подписчиков. Чаще всего никакого «внезапно» тут нет. Возможно, этот человек в своей тусовке уже был известен. Или у него были средства на раскрутку.

Не смотрите на тех, у кого получилось выстрелить с первой попытки. Во-первых, скорее всего, за плечами этих людей множество попыток, которые не сработали.

Во-вторых, помните про «ошибку выжившего». На одного человека, которому повезло, придётся тысяча тысяч тех, кто не смог добиться желаемого и всё бросил. Это не значит, что и у вас не получится. Это значит, что придётся трудиться.

Не получилось, не фартануло

Любое дело требует внимания и усилий. Любое.

Если вы бросили предыдущее дело, поскольку в нём обнаружились неожиданные трудности, будьте уверены, что с новым с большой долей вероятности случится то же самое.

Часто мы берёмся за что-то на волне энтузиазма и предвкушения успеха. Для дела будет полезно помнить, что это состояние не продлится вечно. Первая волна воодушевления неизбежно столкнётся с трудностями, которые есть в каждом занятии. И здесь важно не опускать руки.



Трудности — часть жизни. Если уверены в выборе своего нового занятия, не забывайте:

Какие-то попытки будут получаться лучше других — это нормально.

Будут и неудачи — ничего страшного.

Однажды воодушевление вернётся. А потом опять пропадёт. И снова вернётся.

На что ориентироваться

Поговорим о том, с чем сравнивать свои успехи.

Психологи предлагают разделять оценку на два вида: внутреннюю и внешнюю (сравнительную).

Внутренняя оценка — когда человек сравнивает себя с собой, свои результаты вчера с результатами сегодня.

Например, пару месяцев назад Вася начал учиться гончарному ремеслу. На старте он ничего не умел, и первая сделанная Васей чашка ему не понравилась.

Сейчас, спустя месяцы занятий, он сделал новую чашку и сравнивает её с первой. Новая нравится Васе гораздо больше: она ровная и красивая, из неё уже можно пить чай. Вася доволен сравнением, ему хочется ещё потренироваться и посмотреть, каким будет результат через месяц.



Внешняя (сравнительная) оценка — когда человек сравнивает себя с кем-то, кого считает лучше себя. Иногда он сравнивает себя с вымышленным идеалом, и здесь самооценке придётся держать удар.

Здесь Вася будет сравнивать свою первую чашку с той, которую сделал великий мастер. Скорее всего, удовлетворение от работы он получит не скоро, если вообще получит. Ведь он хочет сразу приблизиться к уровню человека, который много лет совершенствует своё ремесло. А у Васи просто хобби.



Часто кажется, что сравнение с другими ведет к лучшим результатам, но это иллюзия. Внешнее сравнение лишь поможет понять, насколько сравниваемый человек стал похож на того, с кем его сравнивают. Без учёта уникальности личности, отношений, ситуации.

Например: «Бодибилдер Олег похож на шкаф — красивый и накаченный, хочу быть как Олег». Здесь учитывается не вся картина. Сколько у Олега времени на качалку, какая у него генетическая предрасположенность и сидит ли он на стероидах?

Внешняя оценка имеет и положительный эффект. Смотря на то, «как у других бывает», мы способны развиваться. Этот способ срабатывает как расширение картины, как обучение. Но только в том случае, если не гнобить себя как личность: «Я плохой, не такой хороший».

Вернёмся к Васе. Он видит, какие крутые чашки делает мастер, а ещё вазы и кувшины. И Вася понимает зону развития, он мотивируется и тоже хочет так уметь. Со временем он научится.

Что ещё важно

Первое

Когда первое воодушевление пройдёт, большая задача может показаться очень страшной. Разрежьте её на этапы. Чтобы выступить со своей группой на международном фестивале нужно сначала научиться выступать.

Что для этого нужно сделать? Как часто репетировать? Куда подавать заявку и что требуют организаторы? Исследуйте подобные детали в своём деле.

Второе

Выигрывает команда. Очень сложно постоянно поддерживать себя самостоятельно и без одобрения других людей.

Команда — это не обязательно ваши помощники, хотя и они тоже. Обзаведитесь кругом тех, кому будете показывать результаты и с кем можно советоваться. Найдите тех, кто просто будет поддерживать. Этими людьми могут быть не только близкие, но также психолог или коуч.

Третье

Избегайте токсичных людей с неконструктивной критикой. Они всё равно не заинтересованы в вашем успехе. Не тратьте на них время. Чаще интересуйтесь у нетоксичных тем, что можно добавить/исправить.

И не забывайте про собственную оценку. Вы тоже не лишены объективности. Нравится вам, понравится и ещё кому-то.

Найдите человека, для которого начатое вами дело – не новое. Так вы будете получать объективную оценку результатов от опытного наставника. К тому же он подскажет зоны роста.

Если знаешь «зачем», выдержишь любое «как».

Источник