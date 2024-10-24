Киевляне проведут третий матч в основном раунде турнира.

В четверг, 24 октября, в Риме на "Стадио "Олимпико" в рамках третьего тура основного раунда Лиги Европы итальянская "Рома" будет принимать киевское "Динамо".

"Рома" – "Динамо": прогноз букмекеров.

"Динамо" в двух стартовых матча основного турнира Лиги Европы проиграло итальянскому "Лацио" (0:3) и немецкому "Хоффенхайму" (0:2), а "Рома" сыграла вничью с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) и проиграла шведскому "Эльфсборгу (0:1).

В составе римского клуба выступает украинский футболист Артем Довбик, который является основным форвардом команды.

Украинец успел провести за "Рому" 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу

История противостояний "Динамо" и "Ромы" насчитывает всего четыре встречи, а на счету обоих клубов по две победы.

Главным арбитром встречи в Риме будет 38-летний нидерландский рефери Сердар Гезюбююк.

"Рома" – "Динамо"

Начало поединка – в 19:45

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