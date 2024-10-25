В пятницу космическая капсула Crew Dragon успешно приводнилась в акватории Мексиканского залива. На борту корабля – четыре члена экипажа, которые работали на Международной космической станции с начала марта, передает «Голос Америки».

Капсула с астронавтами на борту приводнилась недалеко от побережья города Пенсакола во Флориде в 3:29 утра по местному времени. Прямая трансляция возвращения корабля велась на YouTube-канале НАСА.

За четыре минуты до приводнения, на высоте в пять километров, на Crew Dragon были активированы тормозные парашюты, спустя минуту капсула начала снижение уже на основных парашютах.

После приводнения поисково-спасательная команда прикрепила капсулу к скоростному катеру и отбуксировала ее к кораблю SpaceX. После этого кран, установленный на борту судна, поднял Crew Dragon из воды. Теперь экипаж ожидает медицинское обследование, после чего он отправится на воздушном транспорте к Космическому центру имени Джонсона в техасском Хьюстоне.

Экипаж миссии Crew-8 – астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин. Они провели на МКС 232 дня; за этот период они стали свидетелями прибытия и отправки восьми космических кораблей.

Дата возвращения экипажа неоднократно менялась. Так, например, запланированный на начало октября полет был перенесен из-за удара урагана «Милтон» по Флориде, что создало неблагоприятные условия в зоне возвращения.

В конце сентября, когда экипаж Crew-8 еще находился на МКС, SpaceX запустили следующую, девятую по счету, транспортную миссию на капсуле Crew Dragon. Также, не без задержек, миссия Crew-9 доставила на орбитальную станцию астронавта НАСА Ника Хейга и космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова. Изначально на борту капсулы должны были находиться еще два астронавта, однако корабль отправился на орбиту с двумя пустыми местами для членов экипажа.

Эти два места предназначены для двух других астронавтов – Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которые прибыли на МКС в июне на борту капсулы Boeing Starliner.

Во время дебютного пилотируемого полета капсулы, созданной корпорацией Boeing, возникло несколько технических проблем: помимо нескольких утечек гелия, была отложена и стыковка с МКС, когда на подлете к орбитальной станции у корабля отказали 5 из 28 двигателей малой тяги.

В августе НАСА приняло решение, что слишком рискованно возвращать двух астронавтов на Землю в капсуле Boeing, и теперь им придется ждать до февраля, чтобы отправиться домой на корабле компании SpaceX.