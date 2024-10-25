Напередодні Дня української писемності Одеська музична школа №1 імені Еміля Гілельса приймала Загальнонаціональний конкурс «Українська мова - мова єднання»

«Сьогодні ми зібралися на творчій зустрічі в рамках Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання». Це особливий день, і передусім хочемо висловити щиру подяку нашим героям-захисникам. Завдяки їхній мужності та відданості ми можемо проводити такі заходи. Давайте вшануймо пам’ять загиблих хвилиною мовчання», - звернулась до присутніх директорка Одеської музичної школи №1 імені Еміля Гілельса Марина Русяєва.

Державний гімн України виконали Діана Краснопольська та Марія Черноморець.

«Цього року ми відзначаємо 25-й ювілейний рік проведення конкурсу, який став важливим літературно-мовним заходом в Україні. Конкурс «Українська мова - мова єднання» проходить у місті Одеса та має на меті об’єднати людей, надихаючи їх творити українською для України та українського світу», - з привітальним словом до присутніх звернувся заслужений журналіст України, голова конкурсу Юрій Работін.

Далі Юрій Анатолійович розповів, як мовний форум «Українська мова - мова єднання» за чверть століття свого існування набув великої культурної ваги та знаності по всій країні і навіть у столиці - Києві, який завжди перенасичений культурними подіями.

Привітав присутніх і заступник директора Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради Михаїл Карнаков, який відзначив що проведення таких заходів надихає на подальшу творчу наснагу, особливо напередодні свята писемності. Далі прозвучала пісня Тараса Петриненка «Україна» у виконанні Діани Краснопольської, а партію бандури виконувала Марія Черноморець. В рамках офіційної частини Юрій Работін за багаторічну викладацьку діяльність та вагомий вклад в розвиток культури, нагородив Марину Русяєву відзнакою «Почесний працівник культури України». Не залишились без нагород і інші митці: Віолетта Медведєва отримала почесний диплом. Після цього на сцені прозвучали відомі та авторські твори у виконанні викладачів, серед яких: - Олександр Кучинський (Ноктюрн Жанни Колодуб) з концертмейстером Наталією Левченко. - Марія Черноморець (Варіації на українську народну тему Костянтина Мяскова).

- Елена Макаренко (Троянди на пероні Анатолія Горчинського та Олександра Богачука).

- Микола Катчинський (Червона Рута Володимира Івасюка). Особливим дарунком стала пісня на слова Юрія Работіна «Серцем я лину», яку виконала Діана Краснопольська, а концертмейстеркою була Яна Федько.

Олександр Погребной, «Імпровізація» - викладач Марина Русяєва.

Другу частину святкового концерту продовжили лауреа ти конкурсу «Українська мова - мова єднання». Анатолій Сєбов, почесний працівник культури України, виконав авторські пісні «Заповіт» та «Ми люди вільні».

Інна Трубчанінова, лауреатка конкурсу, презентувала авторський вірш «Батьківщина-мати». Віолетта Медведєва виконала пісню «Коли мої 17 літ», а Лук'яненко Наталія прочитала вірш «Я Україна». Теодосія Семенівна Иокуцька виконала авторський вірш «Подяка»,

а Анатолій Бутенко – «Нам рідне слово - це вода цілюща!».

На завершення свята зроблено спільне фото, яке стане яскравим спогадом про цей чудовий день, що об’єднує нас навколо українського слова та культури.