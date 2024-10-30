Проект предусматривает переход от установления статуса лица с инвалидностью на основании заключения МСЭК к оценке трудоспособности. Оценка работоспособности будет предусматривать оценку влияния функциональных ограничений человека на способность к трудовой деятельности.

Оценка работоспособности будет являться частью реабилитационного восстановительного процесса. Сама оценка работоспособности будет производиться на завершающем этапе после получения человеком всего комплекса реабилитации.

Статус "устойчивое полное ограничение трудоспособности" будет предусматривать автоматическое начисление человеку ежемесячной страховой выплаты; при статусе "устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности" человек будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству.

Человек, который по результатам оценки будет признан работоспособным, будет считаться не требующим поддержки от системы социального страхования, поскольку способен самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.

Оценку будут предоставлять дистанционно и анонимно, на основе информации, не содержащей имени и фамилии человека. Заявление на оценку работоспособности подается после реабилитации в электронном или бумажном формате на основе реабилитационного направления. Статус трудоспособности будет определять независимый эксперт.

От уровня потери трудоспособности зависит объем выплат. Выплаты для лиц, нуждающихся в поддержке во время реабилитации, будут увеличены.

Предполагается, что страховая выплата может выплачиваться лицу сроком до одного года, если процесс реабилитации является сложным и длительным. Лицам, получившим устойчивое ограничение трудоспособности, будет производиться страховая выплата в связи с устойчивым ограничением трудоспособности вместо пенсии по инвалидности и ежемесячной страховой выплаты, по содержанию дублирующих друг друга.

Предусмотрено, что размер страховой выплаты может уменьшаться, если у человека есть другие источники дохода. Предусмотрено, что единовременная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием будет производиться независимо от влияния несчастного случая на производстве или профессионального заболевания на трудоспособность потерпевшего.

Предусмотрено, что изменения, предложенные законопроектом, будут применяться только к новым страховым случаям, которые будут происходить после вступления данного законопроекта в действие. Те лица, которые получают страховые выплаты и другое обеспечение по общеобязательному государственному социальному страхованию в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством, будут и в дальнейшем получать такие выплаты

Обоснование проекта

Как отмечают в Минсоцполитики, система общеобязательного государственного социального страхования в Украине построена на отождествлении понятий "инвалидность" и "нетрудоспособность", фокусе на ограничениях функционирования лица, а также - на осуществлении небольших финансовых выплат.

Сейчас сложилась ситуация, при которой из 2,7 млн человек с инвалидностью в Украине трудоустроено менее 18%, в то время как в европейских странах уровень занятости людей с инвалидностью составляет 50%.

При этом около 1,5 млн человек имеют третью группу инвалидности, не нуждаются в сложных приспособлениях рабочих мест и могут быть трудоустроены, но остаются вне рынка труда, не получая возможности улучшить свое бытовое и материальное положение, а также психологическое состояние, говорится в пояснительной записке.

"Учитывая сложную демографическую ситуацию, нехватку кадров на рынке труда и ослабление системы государственного социального страхования, возникает потребность в переосмыслении взаимоотношений (переход от зависимости к состоятельности), новой договоренности общества и осознания общей ответственности за будущее Украины. Каждый украинец и каждая украинка, кто могут работать, должны иметь такую возможность и прилагать усилия для развития государства как общего блага, которое в интересах каждого", - считают авторы проекта.