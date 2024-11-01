Фонд государственного имущества отменил двенадцатый аукцион по продаже ГП «Белгород-Днестровский морской порт». Он должен был состояться 31 октября 2024 года. Аукцион по продаже лота стоимостью почти 178 млн грн не состоялся из-за отсутствия интереса со стороны покупателей.

Чтобы привлечь потенциальных инвесторов Фонд госимущества снизит стартовую цену лота на следующих торгах, которые запланированы на 8 ноября. Начальная стоимость порта будет уменьшена вдвое – до 89 млн грн. Об этом сообщается в системе Rozorro.

Белгород-Днестровский морской торговый порт – международный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перегрузке лесных, сыпучих, строительных и зерновых грузов, а также металлопродукции. Перевалка осуществляется как по сухопутным видам транспорта на морские суда, так и в обратном направлении.

Единый имущественный комплекс расположен на территории площадью 64,4 га. Он состоит из 59 га основной производственной территории порта Белгород-Днестровского и 5,4 га территории портового пункта Бугаз, расположенного в поселке Затока. Общая площадь построек составляет 31,3 тыс. кв.м.

Порт имеет развитую инфраструктуру, собственные железнодорожные пути, а также инженерные сети водопровод, теплотрассу, кабельные и высоковольтные линии.





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