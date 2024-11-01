Валютні ризики значно зростуть: Що буде з курсом ДОЛАРА та ЄВРО у листопаді





У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

00:00 🔺 Що буде з курсом долара та євро у листопаді

00:50 🔺 Що впливатиме ну курс валют у листопаді

11:54 🔺 Що буде з курсом долара, якщо виграє Трамп

12:21 🔺 Що буде з курсом долара, якщо виграє Гарріс

14:15 🔺 Прогноз курсу долара та євро в Україні у листопаді 2024

18:10 🔺 Що робити українцям, щоб не "влетіти" з курсом

20:15 🔺 Прогноз курсу долара та євро на період з 31 жовтня по 6 листопада









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