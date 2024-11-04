Глава 5 Матёрый агент из Кишинёва

Всё происходило тот в теплый вечер конца мая, когда лунный свет обволакивал опустившийся во тьму Кишинёв. Александр Зоет, который знал себя под многими именами, в этот раз он ощущал себя новым персонажем, теперь это был Блюм Герман Давид. По мере того, как он удалялся от молдавской столицы его голову, все более занимали мысли о том, как он доберется до пункта пропуска «Тудор-Староказачье».

Наконец-то он пересек границу, чувствуя, как каждое колесо его Ягуара касается земли Украины. Это было почти праздником, напоминанием о том, что он всё ещё способен обмануть время и обойти судьбу. Паспорт более молодого гражданина Молдовы, выданный «Агентством публичных услуг» без адреса регистрации, не имел для него пока особого значения. Уж если удавалось ему скрываться от глаз закона, то и в этот раз фортуна не могла предать его, раз он так ловко переигрывал судьбу, как азартный игрок в покер. Ехал он по шоссе и строил планы на будущее, но будущее уже построило на него свои планы.

Его мысли о будущем прервались, когда он увидел обочину дороги, но его тут его настигли мысли о миссии. Да, у него была миссия, о которой не догадывались ни его новые украинские соседи, ни правоохранительные органы, что могло быть постоянным явлением. Тем не менее, Зоет чувствовал себя этаким агентом 007. Да, он действительно был всего лишь агентом, ибо резидент-кукловод находился где-то в тени. В Молдове и Приднестровье он был всего лишь тенью, а теперь же на украинских просторах хотел прославиться и, может быть, если повезет, отхватить большие деньги и властные полномочия.

Уже в середине июля он будет снова покидать Украину по этому же маршруту, но опять ненадолго, ибо выполнение пресловутой миссии требовало его непосредственного присутствия.

Вот уже ровно год, как он с июля 2021 года Председатель правления ОСББ «ГРАФ». Он уже освоился на своём месте, наладил схемы незаконного вывода общественных средств в личный карман. И еще год оставался впереди до его разоблачения одним из подчиненных ему охранников ОСББ, - какой удар от судьбы!

И всё же пока Зоет был уверен в своей хитрости. У него были свои схемы, свои методы, и, словно искусный кукловод, он управлял другими, находясь в тени. «ГРАФ» — это не просто ОСББ, это была его крепость, где он пытался собрать вокруг себя таких же «фруктов», как и он сам. Каждый из них был готов следовать за ним, пока его хитросплетения не приведут к неведомым целям. И все же в его окружении всегда находились те, кто мог стать причиной его неожиданного падения. Вот и этот простой охранник ОСББ, все еще верящий в справедливость и готовый к борьбе за неё. Проявил пролетарскую бдительность и поймал самого Александра Великого Зоета на горячем, как заурядного расхитителя общественной собственности. «Вот только день простоять и ночь продержаться и всё будет в порядке», — шептал он себе. А между тем, что-то внутри предвещало грядущие перемены. Пытаясь сохранить свою маску, он продолжал играть, готовясь к неизбежному финалу. В котором он встретится с другим таким же «фруктом» – Молдавским князем Андреем Марару.