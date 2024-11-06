Украинский Совет Бизнеса призвал власти обеспечить выполнение органами государственной власти своих функций и восстановить бронирование работников критических предприятий, ведь остановка бронирования может привести к непоправимым последствиям. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу организации.

"Предприятия, у которых завершился срок бронирования, рискуют потерять почти всех работников и прекратить свою деятельность. В отличие от тех, кто решил работать нелегально", - заявили в УСБ.

В совете отметили, что они получают жалобы от аграрного, промышленного, IT-сектора по поводу остановки процесса бронирования работников. Это свидетельствует, что проблема имеет общегосударственный масштаб и угрожает обороноспособности.

Между тем, статья 24 и 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и решения правительства, которыми отсрочка от призыва на военную службу, не предусматривает возможности остановки процессов бронирования. В актах Кабмина установлены четкие сроки принятия соответствующих решений, а их действие законным способом никто не приостанавливал, подчеркнули в УСБ.

"Украинский бизнес поддерживает необходимость проведения аудита решений по признанию субъектов хозяйствования критически важными для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Но очень важно сохранить предполагаемый и непрерывный процесс бронирования работников во время этого аудита. Нынешняя ситуация подрывает доверие субъектов хозяйствования к деятельности власти, ведь вследствие нее страдают предприятия, официально трудоустраивающие у себя военнообязанных", - говорят в Совете.

Как сообщалось, после принятия протокольного решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций.

Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.

Кроме того, правительство Украины намерено ужесточить требования по отнесению предприятий к разряду критически важных для проведения бронирования работников от мобилизации. Такое решение может быть принято после завершения аудита. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.