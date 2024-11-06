В мире поп-культуры давно известно, что мультсериал "Симпсоны" обладает удивительной способностью предсказывать будущее. Теперь ролик, который уже несколько раз становился вирусным, похоже, убеждает фанатов в том, что Камала Харрис может оказаться победителем на этих выборах...

Давайте не будем обманывать себя - никто сейчас не находится в состоянии релаксации. До выборов в США остаются считанные часы, а борьба идет на равных, поэтому дзен в дефиците - особенно если вы следите за результатами голосования.

Однако, возможно, некоторые найдут утешение в том, что в зависимости от результата мы, возможно, получим ответ на извечный вопрос: Могут ли "Симпсоны" действительно предсказывать будущее?

Многолетний анимационный ситком "Симпсоны" стал печально известен тем, что некоторые его эпизоды и шутки стали до жути пророческими. Некоторые полагают, что это небывалая сила "предсказания".

Соглашаетесь вы с этим или нет, но нельзя отрицать, что провидческие способности сериала, предвосхищающего жизнь, на протяжении многих лет вызывали удивление.

В 1990 году люди протестовали против наготы "Давида" Микеланджело - это произошло в реальной жизни, когда школа во Флориде вынудила директора уйти в отставку из-зажалоб на урок с участием статуи; в 1994 году - эпизод "Лиза против Стейси из Малибу", который, кажется, предвосхитил истерию по поводу Барби, связанную с выходом фильма Греты Гервиг и обвинительным заключением Дональда Трампа ; 1996 год - "Гомерпалуза", предсказавший, что хип-хоп группа Cypress Hill будет выступать на одной сцене с Лондонским симфоническим оркестром, что и произошло в этом году; 1998 год - точное предсказание, что Disney купит 20th Century Fox... Список можно продолжать.

Но, пожалуй, самый нашумевший случай - это эпизод 2000 года "Барт в будущем", в котором Дональд Трамп стал президентом США. Именно в этом эпизоде Лиза становится президентом. Находясь в Овальном кабинете, она говорит: "Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа довольно большой бюджетный дефицит".

Симпсоны - «Барт в будущем» - Оригинальная дата выхода в эфир: 19 марта 2000 г. Fox - 20th Television Animation - X Через неделю после того, как Трамп стал 45-м президентом США в 2017 году, повторяющийся гэг на меловой доске в начале шоу гласил: "Быть правым - отстой". Их предсказание стало слишком точным, если учесть, что администрация Трампа контролировала третий по величине рост дефицита бюджета среди всех президентов.

Ранее эпизод стал вирусным, когда Камала Харрис стала первой женщиной-вице-президентом США, поскольку Лиза была одета в очень похожий фиолетовый костюм с жемчужными ожерельем и серьгами...

Сейчас этот эпизод снова на слуху, поскольку предсказание получило новое подтверждение, когда Трамп объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году - в том самом году, который изначально предсказывали "Симпсоны".

Теперь фанаты решили считать, что прорицательские способности эпизода означают, что Камала Харрис победит на предстоящих выборах.

"Мы все знаем, что "Симпсоны" обладают удивительной способностью предсказывать будущее", - написал один из пользователей социальных сетей. "В одном из эпизодов Лиза становится президентом, и на ней фиолетовый костюм и жемчуга, похожий на наряд Камалы Харрис на ее инаугурации вице-президента. Совпадение? Я ДУМАЮ, ЧТО НЕТ".

Кто-то еще добавил: "Симпсоны предсказывают, что Камала Харрис станет президентом". "Если "Симпсоны" когда-нибудь действительно предсказывали будущее, то пусть это будет на этот раз", - прокомментировал другой. Скоро мы узнаем, есть ли на небе и на земле вещи, о которых не мечтает создатель "Симпсонов" Мэтт Грёнинг. И, возможно, на этот раз на меловой доске будет написано: "Быть правым - это круто!".

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