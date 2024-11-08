Илон Маск, который участвовал в недавнем разговоре Трампа и Зеленского, прогнозирует скорое окончание войны в Украине.

Он прокомментировал новость Nesweek о том, что Трамп планирует создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска. При этом за РФ остаются уже захваченные ею территории.

«Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло», – написал Маск.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что советники предлагают Трампу завершение войны по линии фронта, «закрепление» за Россией захваченных территорий, создании по линии фронта буферной зоны, куда должны войти миротворческие войска (но не американские) и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет.