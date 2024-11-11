Российские военные собрали группировку численностью 50 тысяч солдат, включая служащих армии Северной Кореи, в рамках подготовки к наступлению в Курской области – с целью вернуть захваченные там ВСУ территории. Об этом в воскресенье пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и Украине.

Согласно новым американским оценкам, Россия сосредоточила силы таким образом, чтобы не выводить своих солдат с востока Украины, то есть главного для Москвы направления. Помимо этого российские власти рассчитывают оказывать давление по нескольким направлениям одновременно, говорится в публикации.

Украинские официальные лица отмечают, что ждут крупного российского наступления в Курской области с участием сил КНДР в ближайшие дни.

На данный момент северокорейцы участвуют в совместных с российскими военными учениях к западу от Курска. В руководстве США заявляют, что Пхеньян направил для поддержки российской армии в Курской области до 10 тысяч своих солдат. По словам представителей Министерства обороны США, служащие КНДР одеты в российскую форму и экипированы Москвой, но, вероятно, будут сражаться в своих собственных отдельных подразделениях. Также в публикации со ссылкой на представителей Пентагона говорится, что Россия обучает северокорейцев артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и, что особенно важно, зачистке траншей. Эта подготовка предполагает, что по крайней мере часть северокорейских сил будет участвовать в лобовых атаках на укрепленные оборонительные позиции Украины.

Эксперты предполагают, что военнослужащие из КНДР будут сражаться как легкая пехота, без преимуществ бронетехники. В этой связи в публикации отмечается, что нынешняя украинская тактика артиллерийского огня в сочетании с атаками беспилотников наносит большой урон незащищённым российским позициям.