Пентагон: северокорейские подразделения прибывают в Курскую область

В Пентагоне заявили, что «небольшое количество» северокорейских войск было переброшено в Курскую область, где их, вероятно, будут использовать в боевых действиях против украинских военных, пишет «Голос Америки».

«[Есть] признаки того, что небольшое число уже находится в Курской области, причем еще несколько тысяч либо почти прибыли, либо должны прибыть в ближайшее время», — сообщил журналистам официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

«Мы обеспокоены тем, что Россия намеревается использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области», — добавил он.

В понедельник Министерство обороны США сообщило, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для тренировок в России, что более чем втрое превышает предыдущие оценки, и предупредило, что эти военные, вероятно, пополнят российские войска у границы с Украиной в ближайшие недели.

По словам Райдера, у Пентагона «нет информации», подтверждающей сообщения о том, что северокорейские войска также находятся на украинской территории.

На вопрос о том, следует ли Украине нанести ответный удар по северокорейским силам, президент Джо Байден ответил: «Если они пересекут границу с Украиной, то да».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил во вторник, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией «представляет значительную угрозу безопасности для международного сообщества».

Эти комментарии на заседании кабинета министров в Сеуле последовали за заявлением Юна в понедельник о том, что, по оценкам южнокорейской разведки, развертывание северокорейских войск на поле боя в Украине может произойти «быстрее, чем ожидалось».

НАТО в понедельник подтвердила, что 3000 северокорейских солдат были отправлены в Россию, причем часть из них развернута в Курской области. В августе украинские войска совершили внезапное нападение на приграничный российский регион и удерживают там часть территории.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что развертывание северокорейских войск является признаком «растущего отчаяния» президента Владимира Путина. Рютте добавил, что более 600 000 российских военнослужащих были убиты или ранены с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Пентагон не предоставил дополнительной информации о типе войск или техники, которые Северная Корея отправила вместе с ними. На вопрос «Голоса Америки» в понедельник о том, какие возможности эти войска могут предоставить, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ответила: «Это дополнительные силы на поле боя».

«Если мы увидим, что войска КНДР продвигаются к линии фронта, они будут соучастниками в войне», — предупредила она.

Россия и Северная Корея укрепили свой политический и военный союз после незаконного вторжения Москвы в Украину. Кремль первоначально отвергал сообщения о развертывании северокорейских войск как «фейковые новости», но на прошлой неделе Путин не стал отрицать, что северокорейские войска уже находятся в России, добавив, что это вопрос Москвы — как их использовать в рамках пакта о взаимной обороне, который он подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в июне.

Вопреки комментариям Путина, представитель Северной Кореи в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на прошлой неделе назвал сообщения о развертывании войск Пхеньяна в России «беспочвенными слухами».

Министр обороны США Ллойд Остин примет своего южнокорейского коллегу Ким Ён Хёна в среду в Пентагоне, где, как ожидается, они обсудят проблему северокорейских войск, появившихся в России.