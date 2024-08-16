Вторжение украинских войск в российскую Курскую область было необходимо, чтобы убедить Москву начать справедливые мирные переговоры. Как передает "Голос Америки", об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Украина не заинтересована в оккупации Курска, но что ей необходимо заставить Россию начать переговоры на условиях Киева.

«Нам необходимо нанести России значительные тактические поражения», — написал он в Telegram. По словам Подоляка, «в Курской области мы отчетливо видим, как военный инструмент... используется для того, чтобы убедить РФ вступить в честный переговорный процесс».

Напомним, что на прошлой неделе украинские войска предприняли трансграничную атаку на российскую территорию и установили контроль над частью Курской области. По словам украинских официальных лиц, здесь создается «буферная зона». Планируется доставка гуманитарной помощи и создание эвакуационных коридоров для гражданских лиц, желающих уехать в Россию или в Украину

«Наши военные планируют... открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей: как в сторону России, так и в сторону Украины», – заявила в «Телеграме» вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук.

В вопросе о мирных переговорах официальные лица Украины неоднократно подчеркивали, что любое мирное соглашение должно строиться на уважении суверенитета и территориальной целостности страны.

Полномасштабное российское вторжение в Украину началось в феврале 2022 года. В настоящее время российские войска контролируют около 18% украинской территории.