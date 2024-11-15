У Державному музеї в Амстердамі розпочали масштабну реставрацію найвідомішої картини Рембрандта "Нічна варта". Вісім реставраторів працюватимуть прямо на очах у відвідувачів музею, повідомляє "УП. Життя".

Роботі з відновлення шедевру найбільшого представника золотого століття голландського живопису передували п'ять років досліджень з використанням таких технологій, як цифрова візуалізація та штучний інтелект, повідомляє ВВС.

Реставратори зніматимуть лак з картини в прозорій скляній камері в галереї, де якій зберігається ця робота. "Початок реставрації дуже хвилюючий. Зняття лаку відкриє багату на події історію "Нічної варти". Публіка матиме унікальну можливість спостерігати за цим процесом зблизька", – розповів генеральний директор Рейксмузею Тако Діббітс.

Лак, нанесений під час реставрації 1975-76 років, зніматимуть за допомогою серветок з мікрофібри та ватних тампонів. Цей процес протягом багатьох років тестували на інших картинах та фрагментах самої "Нічної варти".

Картина Рембрандта ван Рейна 1642 року спочатку мала назву "Рота ополчення ІІ округу під командуванням капітана Франса Баннінка Кока", але у 18 столітті стала відома під назвою "Нічна варта". На ній зображений вбраний у чорне капітан, що наказує лейтенанту розпочати марширування роти.

Робота була покрита темним лаком, який з роками накопичував бруд, створюючи хибне враження, що на ній зображено нічну сцену.

Атаки на "Нічну варту"

Картина "Нічна варта" неодноразово зазнавала пошкоджень з боку зловмисників. Двічі – у 1911 і 1975 році – на неї нападали з ножем.

У 1990 році чоловік розбризкав кислоту на картину. На щастя, завдяки швидкій реакції охоронця, тоді було пошкоджено лише лак.

"Нічну варту" реставрували щонайменше 25 разів. Нинішня реставрація вважається наймасштабнішою.