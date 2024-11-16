Советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. Как передает Интерфакс со ссылкой на Союз кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу.

Светличная прославилась в 1968 году, после выхода фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Именно в этом фильме героиня Светличной Анна Сергеевна произнесла знаменитую и ставшую мемом фразу — «Не виноватая я, он сам пришёл!»

Светличная также сыграла в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Герой нашего времени», «Стряпуха», «Застава Ильича» и других.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Источник