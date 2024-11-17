10-го ноября Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении викария Одесской епархии архиепископа Арцизского Виктора и братии Покровского монастыря села Мариновка совершил благодарственный молебен в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Свято-Покровской мужской обители. После молебна перед чтимым Тихвинским образом Богородицы было зачитано решение Священного Синода Украинской Православной Церкви о предоставлении Свято-Покровскому скиту в Мариновке статуса монастыря. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского в пределы Одесской епархии прибыла из Греции икона святителя Нектария Эгинского и начала свое путешествие по Одесской земле из Свято-Николаевского монастыря города Измаила.

10-го ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко возглавил Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

14-го ноября викарий Одесской епархии епископ Овидиопольский Анастасий в сослужении духовенства города Одессы совершил заупокойную Божественную литургию и чин отпевания новопреставленного протоиерея Антонина Диаковского. В результате очередного массированного обстрела Одессы

14-го ноября пострадал храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курско-Коренная. Пробиты крыша и стены храма, выбиты окна, а также поврежден находившийся рядом церковный автомобиль.

10-го ноября Церковь праздновала память преподобного Иова, игумена Почаевского. В Одесской епархии, в Тарутинском благочинии, в селе Вознесенка Вторая в Свято-Иово-Почаевском храме в этот день состоялся торжественный престольный праздник. «Возлюбленные братья и сестры!

Мир, в котором мы живем, исполнен суеты и греха; как часто мы отдаем себя в плен земным заботам и забываем, что есть вещи вечные и непреходящие. Подумайте о величии того, что совершил Христос. Он пришел, чтобы дать нам освобождение от оков греха, которых мы сами не могли бы порвать. Он пришел, чтобы понести наши немощи, чтобы дать нам силу там, где у нас ее не было. Он не требовал для Себя славы или богатств, не искал власти, но, с бесконечной любовью и смирением, отдал Свою жизнь, чтобы каждый из нас мог найти путь к спасению. Писание учит, что вера наша должна отражаться в наших делах. Ибо как светильник светит во тьме, так и наша жизнь должна быть свидетельством нашей любви к Богу. Поступки наши должны быть исполнены милосердия и сострадания, а слова быть добрыми и назидательными. Бог призывает нас к жизни, исполненной чистоты и надежды, где мы, как Его дети, являем благодать Его миру. Мы часто сталкиваемся с трудностями, с сомнениями и болью, и порой кажется, что Господь оставил нас. Но разве Он не сказал: «Не оставлю вас и не покину вас»? Пойдем же по пути, освещенному Его словом и любовью. Пусть каждый наш день будет отражением Его света и любви. Будем служить Господу с радостью, возносить свои молитвы, жить так, чтобы каждый мог увидеть в нас образ Божий. И тогда, в великий день, когда Он придет снова, мы будем готовы встать перед Ним, зная, что наша жизнь была свидетельством нашей веры и преданности Ему.