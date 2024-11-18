Сенаторы Джин Шахин и Джек Рид от Демократической партии США призвали Минобороны и Минюст расследовать контакты миллиардера Илона Маска с российскими властями, в том числе с президентом Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Письмо направлено генпрокурору Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона Роберту Сторчу.

В нем отмечается, что Маск курирует контракты оборонного ведомства и разведывательного сообщества на миллиарды долларов в качестве гендиректора аэрокосмической компании SpaceX. В связи с этим сенаторы опасаются, что его контакты с Путиным могут нанести ущерб безопасности страны.

“Эти отношения между хорошо известным противником США и Маском, который получает многомиллиардное финансирование от правительства, вызывают серьезные вопросы относительно надежности Маска как государственного подрядчика и обладателя допуска к секретным данным“, — подчеркнули законодатели. Шахин и Рид намерены добиваться отстранения бизнесмена от участия в госзакупках, если подозрения будут подтверждены.

В октябре источники The Wall Street Journal сообщили, что в последние два года Маск неоднократно разговаривал с Путиным и другими высокопоставленными лицами в Москве, включая первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, который руководит операциями в гибридной войне против США. По словам собеседников издания, миллиардер и Путин обсуждали личные темы, бизнес и геополитику. В Кремле призывали не верить этим сообщениям, утверждая, что глава государства и Маск контактировали только один раз, до войны в Украине.

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