Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта и представителей группировки ХАМАС в связи с военными действиями в секторе Газа.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, обвинив их в "военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в период с 8 октября 2023 года и как минимум до 20 мая 2024 года в отношении палестинских жителей Газы".

Об этом говорится в официальном заявлении инстанции, опубликованном в четверг.

“Палата сочла, что есть разумные основания полагать, что оба вышеупомянутых лица намеренно и осознанно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и медицинские принадлежности, а также топлива и электроэнергии”, - написали члены коллегии МУС из трёх судей, которые приняли это решение единогласно.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "недобросовестным и возмутительным" решение Суда. Аналитики полагают, что оно усложнит переговорный процесс о прекращении огня в Секторе и освобождении израильских заложников, захваченных группировкой ХАМАС 7 октября прошлого года.

Ранее сам Нетаньяху и другие израильские лидеры осудили главного прокурора МУС Карима Хана, который сделал запрос на выдачу ордеров, назвав этот шаг "позорным" и антисемитским". Президент США Джо Байден также раскритиковал Хана и высказался в защиту права Израиля на самооборону в борьбе с ХАМАС.

“Ни одна другая демократическая страна с независимой и уважаемой правовой системой, подобной той, что существует в Израиле, не подвергалась такому предвзятому отношению со стороны прокурора”, - написал представитель МИДа еврейского государства Орен Марморстайн в соцсети Х. Он добавил, что Израиль остаётся “непоколебимым в своей приверженности верховенству закона и справедливости” и будет продолжать защищать своих граждан от террористов.

Также в четверг МУС выдал ордер на арест бывшего командующего военного крыла ХАМАС Мохаммада Дейфа. В августе ЦАХАЛ сообщал о его ликвидации. Позже его гибель подтвердили и в ХАМАС.





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