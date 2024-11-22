Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, обвинив их в "военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в период с 8 октября 2023 года и как минимум до 20 мая 2024 года в отношении палестинских жителей Газы".
Об этом говорится в официальном заявлении инстанции, опубликованном в четверг.
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "недобросовестным и возмутительным" решение Суда. Аналитики полагают, что оно усложнит переговорный процесс о прекращении огня в Секторе и освобождении израильских заложников, захваченных группировкой ХАМАС 7 октября прошлого года.
Ранее сам Нетаньяху и другие израильские лидеры осудили главного прокурора МУС Карима Хана, который сделал запрос на выдачу ордеров, назвав этот шаг "позорным" и антисемитским". Президент США Джо Байден также раскритиковал Хана и высказался в защиту права Израиля на самооборону в борьбе с ХАМАС.
Также в четверг МУС выдал ордер на арест бывшего командующего военного крыла ХАМАС Мохаммада Дейфа. В августе ЦАХАЛ сообщал о его ликвидации. Позже его гибель подтвердили и в ХАМАС.