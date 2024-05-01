Конгресс США от имени двух партий — Республиканской и Демократической — не поддерживает расследование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге относительно действий израильского правительства в секторе Газы. Об этом пишет американский новостной сайт Axios, передает Фокус.

Более того, конгрессмены предупреждают, что на случай выдачи ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля в Капитолии уже готовится соответствующее законодательство. При этом подобные ответные меры могут даже спровоцировать выход США из Римского статута, о чем намекнул конгрессмен Брэд Шерман, заявив, что стоит подумать, оставаться ли "подписантами этого договора", и следует даже обсудить с некоторыми странами, ратифицировавшими его, об их поддержке МУС.

Неоднозначно высказались по поводу ордеров на арест израильских чиновников влиятельные члены Палаты представителей. Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал даже потенциальную выдачу таких ордеров "позорным беззаконием" и призвал администрацию Джо Байдена использовать все возможное, чтобы предотвратить даже рассмотрение этого вопроса.

"Если администрация Байдена не окажет сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих", — подчеркнул Джонсон.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты Майкл МакКол прямо заявил о том, что ожидается законопроект сенатора Тома Коттона о санкциях против должностных лиц МУС, которые участвуют в расследовании действий Израиля, США и их союзников. При этом он все же подчеркнул, что надеется — до этого не дойдет.

Раскритиковали возможные ордера и убежденные произраильские члены Палаты, призывавшие администрацию президента США к серьезным мерам как со стороны Конгресса, так и со стороны Белого дома.

"Я знаю, что Конгресс обеспечит последствия такого абсурдного решения", — написал конгрессмен Шерман в соцсети X.

Вместе с тем есть в Конгрессе и ярые противники Израиля, которые считают МУС независимым органом, который "должен делать то, что должен". В целом они заявили, что еще достаточно преждевременно оценивать действия МУС до того, как ордера будут обнародованы.

Что известно о расследовании в отношении Израиля

МУС расследует обвинения в военных преступлениях, выдвинутых как против израильских военных, так и против палестинских боевиков, начиная с войны между Израилем и ХАМАС с 2014 года.

Белый дом отказался комментировать ситуацию и обнародовать разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена, однако подчеркнул, что МУС не обладает достаточной юрисдикцией в рассмотрении этих вопросов, и США не поддерживают это расследование.