Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью Би-би-си, в котором допустил, что французские ракеты большой дальности могут быть применены по целям в России «в логике самообороны», но не стал уточнять, использовалось ли уже французское оружие подобным образом.

«Принцип установлен. Наши послания президенту [Украины Владимиру] Зеленскому были хорошо восприняты», — заявил Барро Би-би-си. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее в этом году уже заявлял о готовности страны разрешить запуск своих ракет по территории России, но заявление Барро значимо потому, что прозвучало оно через несколько дней после того, как украинские силы впервые использовали для ударов по России американские и британские ракеты большой дальности.

Барро, который накануне провел переговоры с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, заявил, что западные союзники Украины не должны ограничивать свою поддержку этой страны и устанавливать в этом вопросе «красные линии».

На вопрос Би-би-си о том, может ли это означать участие французских войск в боевых действиях, Барро ответил: «Мы не отбрасываем ни один вариант».

«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается к Европе на один квадратный километр», — сказал он. Говоря о возможности приглашения Украины вступить в НАТО, Барро заявил: «Мы открыты для направления приглашения, и в наших обсуждениях с нашими друзьями и союзниками, а также с друзьями и союзниками Украины, мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям».

Французский министр признал, что западным странам придется увеличить свои расходы на оборону. «Конечно, нам придется тратить больше, если мы хотим делать больше, и я думаю, что нам придется столкнуться с новыми вызовами», — заметил он.

Барро дал интервью Би-би-си на фоне значительной эскалации ситуации, которая продолжается в Украине последнюю неделю. После того как стало известно, что по России впервые были выпущены британские и американские ракеты большой дальности, Россия запустила по украинскому городу Днепр межконтинентальную баллистическую ракету [многие в России и за рубежом относят ее не к межконтинентальным, а к ракетам средней дальности - Ред.] , а Владимир Путин, комментируя этот удар, заявил, что «региональный конфликт приобрел элементы глобального».

Источник Би-би-си в британском правительстве назвал нынешнюю ситуацию «переломным моментом» перед наступлением зимы и перед возвращением Дональда Трампа на пост президента США, которое должно произойти в начале 2025 года.

Как ответят союзники Украины на угрозы Путина и все более опасное положение Украины? Я поговорила с источниками внутри британского правительства и за его пределами, чтобы понять, какими могут быть следующие шаги.

Каким будет следующий шаг Запада?

Мне сказали, что в первую очередь необходимо продолжать военную и финансовую поддержку. «Я бы начал с того, что утроил бы европейский бюджет на помощь Украине, а также взялся бы за российские активы, — сказал мне один из собеседников. — Нам нужно посчитать, сколько денег Украине нужно, чтобы продолжать войну весь 2025 год и еще осталось на 2026 — просить платить за это американских налогоплательщиков трудно».

Неудивительно, что в мире, связанном с оборонной, преобладает мнение, что оборонные бюджеты нужно наращивать. Ранее начальник британского штаба обороны адмирал Тони Радакин, который на этой неделе посетил президента Зеленского, заявил Би-би-си, что расходы западных стран на поддержку Украины должны быть увеличены.

Но денег в бюджетах не хватает, а британское правительство даже не хочет устанавливать сроки достижения своей цели — увеличения расходов на оборону до 2,5% ВВП, поэтому внезапные дополнительные миллиарды из бюджета в этой области маловероятны.

Источники Би-би-си в британском правительстве также отмечают долгосрочные обязательства, которые уже взяла на себя Британия, например, поддержку Украины беспилотниками.

Британские разведданные говорят о том, что в середине и конце сентября Украина с помощью беспилотников поразила четыре российских склада боеприпасов в сотнях миль от украинской территории и успешно уничтожила крупнейший объем боеприпасов российского и северокорейского производства с начала конфликта. Были ли эти дроны поставлены из Великобритании, не подтверждается.

Также в июле Великобритания и Украина подписали договор, призванный помочь Киеву вооружаться на долгосрочной основе.

А как реагировать на все более угрожающую риторику Путина? Множественные источники отвечают одинаково: не паниковать.

«Всю дорогу он угрожает — мы не должны позволить этому сдержать нас», — прокомментировал один из собеседников Би-би-си. Сейчас риторика Путина направлена на то, чтобы привлечь внимание Дональда Трампа и дать ему повод для прекращения помощи Украине, предположил в разговоре с Би-би-си один из бывших британских министров. Если у Трампа сложится впечатление, что конфликт стал настолько опасным, что терпеть это дальше нельзя, то может быть, он пожелает сделать все, чтобы остановить войну любой ценой [даже на условиях Путина].

Планы Трампа не ясны, и союзники США нервничают. По словам нескольких собеседников Би-би-си, на данный момент надежда западных союзников Украине состоит в том, чтобы поставить ее в наилучшее возможное положение для переговоров. Один из советников правительства сказал мне, что для этого может потребоваться создать у Трампа преувеличенное впечатление о его дипломатических способностях: «Чтобы создать у Трампа настроение, выгодное Украине, и чтобы он выглядел как тот, кто остановил войну, а не тот, кто сдал Украину».

Если на публике британские чиновники обычно говорят, что только Украина должна решать, как и когда вести переговоры, и только она вправе предлагать компромиссы, в частном порядке некоторые высказывают предложения подтолкнуть Украину к тому, чтобы задуматься о приемлемых возможностях выхода из конфликта.

В британском правительстве есть понимание того, что «любые переговоры предполагают компромиссы».

«Мы должны подумать: если Зеленский уступит, что он получит? Получит он членство в НАТО, чтобы гарантировать безопасность в долгосрочной перспективе?» — говорит бывший член британского правительства. Британские чиновники также понимают, что угроза со стороны России никуда не денется, будь то в Украине или в виде диверсий на наших улицах.

«Они теперь буквально воюют в союзе с северокорейцами, а иранцы их снабжают. — сказал собеседник в правительстве. — Мы теперь не может смотреть на них иначе, чем как на угрозу». Собеседники Би-би-си описывают постоянную угрозу на восточных границах Европы как возвращение к норме после короткого позитивного периода, который наблюдался в 1990-е годы.